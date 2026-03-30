춘천시, 어린이보호구역 30㎞→50㎞ 탄력 운영구간 확대···야간·공휴일 시속 50㎞ 완화

근화초·소양초·동심삐아제어린이집 3곳 추가 시행

강원 춘천시는 시민 불편사항을 해소하고 차량흐름을 개선하기 위해 ‘어린이보호구역 제한속도 탄력 운영’을 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

춘천시는 근화초등학교, 소양초등학교, 동심삐아제어린이집 등 3곳을 제한속도 탄력 운영 구간으로 추가 지정해 오는 4월부터 본격 시행에 들어간다.

보행자가 많은 시간대에는 기존과 같이 시속 30㎞를 유지하고, 통행량이 적은 평일 오전 7시 이전과 오후 8시 이후, 공휴일에는 시속 50㎞까지 속도를 완화하게 된다.

또 대상지에 양방향 발광형(태양광) 가변표지판을 설치해 시간대에 따라 제한속도가 자동으로 표시되도록 해 운전자 혼선을 줄일 방침이다.

춘천시는 2023년 봉의초등학교를 시작으로 2024년 석사초등학교와 근화어린이집 등 3곳에서 ‘어린이보호구역 제한속도 탄력 운영’을 실시해 왔다.

춘천시 관계자는 “어린이 안전을 최우선으로 하면서도 시민 불편을 최소화할 수 있도록 합리적인 교통정책을 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.