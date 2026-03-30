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춘천시, 어린이보호구역 30㎞→50㎞ 탄력 운영구간 확대···야간·공휴일 시속 50㎞ 완화

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강원 춘천시는 시민 불편사항을 해소하고 차량흐름을 개선하기 위해 '어린이보호구역 제한속도 탄력 운영'을 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

춘천시는 2023년 봉의초등학교를 시작으로 2024년 석사초등학교와 근화어린이집 등 3곳에서 '어린이보호구역 제한속도 탄력 운영'을 실시해 왔다.

춘천시 관계자는 "어린이 안전을 최우선으로 하면서도 시민 불편을 최소화할 수 있도록 합리적인 교통정책을 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.

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춘천시, 어린이보호구역 30㎞→50㎞ 탄력 운영구간 확대···야간·공휴일 시속 50㎞ 완화

입력 2026.03.30 13:42

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

근화초·소양초·동심삐아제어린이집 3곳 추가 시행

춘천시청 전경. 춘천시 제공

춘천시청 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시는 시민 불편사항을 해소하고 차량흐름을 개선하기 위해 ‘어린이보호구역 제한속도 탄력 운영’을 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

춘천시는 근화초등학교, 소양초등학교, 동심삐아제어린이집 등 3곳을 제한속도 탄력 운영 구간으로 추가 지정해 오는 4월부터 본격 시행에 들어간다.

보행자가 많은 시간대에는 기존과 같이 시속 30㎞를 유지하고, 통행량이 적은 평일 오전 7시 이전과 오후 8시 이후, 공휴일에는 시속 50㎞까지 속도를 완화하게 된다.

또 대상지에 양방향 발광형(태양광) 가변표지판을 설치해 시간대에 따라 제한속도가 자동으로 표시되도록 해 운전자 혼선을 줄일 방침이다.

춘천시는 2023년 봉의초등학교를 시작으로 2024년 석사초등학교와 근화어린이집 등 3곳에서 ‘어린이보호구역 제한속도 탄력 운영’을 실시해 왔다.

춘천시 관계자는 “어린이 안전을 최우선으로 하면서도 시민 불편을 최소화할 수 있도록 합리적인 교통정책을 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

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