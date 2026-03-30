‘하늘의 눈’ 파괴 배후는 러시아?…젤렌스키 “러, 이란에 위성사진 제공”

이란이 중동 내 미군의 주요 자산인 조기경보통제기를 파괴하는 데 필요한 정보를 러시아가 제공했을 수 있다는 주장이 제기됐다.

29일(현지시간) NBC뉴스에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 28일 카타르에서 진행한 인터뷰에서 이란이 중동 내 미군을 공격하는 것을 러시아가 돕기 위해 정보를 공유하고 있다고 주장했다. 젤렌스키 대통령은 “러시아가 이란을 돕고 있나? 물론이다. 어느 정도냐? 100%다”라고 말했다.

젤렌스키 대통령이 NBC뉴스에 공유한 우크라이나 정보당국 보고에 따르면 러시아 위성은 지난 20, 23, 25일 사우디아라비아의 프린스 술탄 미 공군기지를 촬영했다. 이 기지는 촬영 이후인 지난 27일 이란의 미사일과 무인기(드론) 공격을 받았다.

당시 공격으로 미군 12명이 다쳤고 기지에 배치된 KC-135 공중급유기 3대와 E-3 센트리 AWACS 최소 1대가 크게 파손된 것으로 전해졌다. E-3 AWACS는 공중 레이더로 수백 마일 떨어진 곳에서 적군의 드론, 미사일, 항공기를 탐지하고 아군의 항공관제 및 지휘를 수행하는 기종이다. ‘하늘의 눈’이라 불릴 만큼 공중전에서 중요한 역할을 하는 이 기종이 전투에서 손실된 사례는 이번이 처음이다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 겪은 경험에 비춰보면 러시아가 며칠에 걸쳐 시설을 반복해 촬영하는 것은 공격 계획을 세우고 있다는 신호라고 주장했다. 그는 “러시아가 사진을 한 번 찍으면 공격을 준비한다는 것이다. 두 번째 촬영은 공격을 모의하는 것이며 세 번째 촬영은 러시아가 하루 이틀 안에 공격한다는 뜻”이라고 말했다.

다만 우크라이나 정보당국의 보고에는 러시아 위성 사진에 대한 증거가 제시되지 않았고, 우크라이나가 이 사실을 어떻게 파악했는지에 대한 설명이 없어 이 같은 주장을 자체적으로 검증할 수는 없었다고 NBC는 전했다. 러시아는 이란과의 군사 협력 사실에 대해서는 인정하면서도 미군과 관련한 정보를 제공해왔다는 점은 부인해왔다.