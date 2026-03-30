전남교육청, 계약 변경·대금 청구 서류 줄인다···이행 설명서 제작도

전남도교육청이 계약 변경과 대금 청구 때 제출해야 하는 서류를 줄이고, 계약 절차를 정리한 설명서도 새로 제작한다. 계약행정의 효율성과 신뢰성을 높이기 위한 조치다.

전남도교육청은 계약서류 간소화 방안을 보완하고 ‘계약상대자용 계약이행 매뉴얼’을 제작·배포한다고 30일 밝혔다.

이번 보완에 따라 계약이행통합서약서의 ‘계약 금액 기재란’을 삭제했다. 변경 계약 때 추가 제출 부담을 줄이기 위한 조치다. 개인사업자의 국세 등 체납 여부 조회를 위한 행정정보 공동이용 동의 사항도 정비했다. 지난해 6월부터 시행 중인 계약서류 간소화 정책에 대한 만족도 조사 결과를 반영했다.

대금 청구 절차도 손질했다. 국세·지방세·4대보험 완납증명서는 K-에듀파인 체납 여부 조회 결과 출력물로 대체한다. 별도 증명서 제출을 생략하도록 해 서류 발급과 제출 절차를 줄였다.

도교육청은 계약이행 과정 전반을 표준화하기 위해 계약상대자용 계약이행 설명서도 새로 만든다. 기관과 학교별로 안내 방식과 제출서류가 달라 계약상대자가 혼선을 겪는 사례를 반영한 조치다.

설명서에는 공사·용역·물품 계약별 업무 흐름도와 단계별 세부 절차, 구비서류 목록을 담는다. 제출서식도 표준화해 계약이행 단계마다 요구되는 자료를 명확히 제시할 방침이다.

설명서는 도교육청 누리집 재정공개 자료실과 업무DB에 게시해 활용한다. 앞으로 현장체험학습, 통학차량 임차용역 등 학교 현장에서 자주 발생하는 실무 사례를 반영해 지속적으로 개정·보완할 계획이다.

한종덕 재정과장은 “이번 제도 개선은 서류 감축을 넘어 계약 절차의 표준화와 신뢰성 강화를 위한 조치”라며 “앞으로도 현장 중심의 적극행정으로 공정하고 투명한 계약문화를 정착시키겠다”고 말했다.