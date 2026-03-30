서울 청약 ‘국평 쏠림’ 4년째…85㎡ 이하 경쟁률 36.8대1

서울 아파트 청약 시장에서 ‘국민 평형’이라 불리는 전용면적 85㎡ 이하 중소형 주택에 수요가 집중되는 흐름이 4년째 이어지고 있다.

30일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올해 들어 27일까지 서울에서 분양한 아파트의 전용 85㎡ 이하 1순위 평균 청약 경쟁률은 36.8대1로 집계됐다. 같은 기간 전용 85㎡ 초과는 6.9대1에 그쳤다.

대형 면적 선호 흐름은 집값 상승기였던 2021년까지 뚜렷했다. 당시 전용 85㎡를 넘는 곳의 경쟁률은 342.8대1로 전용 85㎡ 이하(110.7대1)의 3배를 웃돌았다.

2022년부터 흐름이 바뀌었다. 2022년 전용 85㎡ 이하 경쟁률은 57.6대1로 전용 85㎡ 초과(47.7대1)를 앞질렀다. 2023년에도 같은 흐름이 이어졌다. 2024년에는 전용 85㎡ 이하 경쟁률이 137.5대1로 전용 85㎡ 초과(13.0대1)의 10배 수준까지 격차가 벌어졌다. 지난해에도 전용 85㎡ 이하(169.3대1)가 전용 85㎡ 초과(52.7대1)를 크게 웃돌았다.

공급 구조도 영향을 미쳤다. 지난해 서울 아파트 일반공급 물량은 전용 85㎡ 이하가 1722가구, 전용 85㎡ 초과는 222가구에 그쳤다. 올해도 전용 85㎡ 이하 430가구, 전용 85㎡ 초과 25가구로 대형 면적 공급은 제한적인 수준이다.

구자민 리얼투데이 연구원은 “통상 공급 물량이 적으면 희소성으로 경쟁률이 높게 나타난다”며 “그럼에도 전용 85㎡ 초과 면적이 한 자릿수 경쟁률에 머무른 것은 대형 면적 수요가 크게 줄었음을 보여준다”고 말했다.

분양가 상승과 대출 규제도 수요 변화의 배경으로 꼽힌다. 주택도시보증공사에 따르면 올해 2월 기준 최근 1년간 서울 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 5264만원으로 전년 동월보다 18.9% 올랐다.

분양가가 15억원을 넘으면 대출 한도는 4억원, 25억원을 넘으면 2억원으로 제한된다. 중대형 면적은 자금 부담이 커 접근이 쉽지 않은 구조다.

구 연구원은 “1·2인 가구 증가로 실용성을 중시하는 주거 트렌드가 확산하고 있다”며 “당분간 중형 이하 면적을 선호하는 흐름이 이어질 가능성이 크다”고 말했다.