지난해 자산운용사 순익 3조원…ETF 열풍에 ‘역대 최대’

지난해 자산운용회사의 당기순이익이 3조원을 넘어서며 역대 최고치를 기록했다. 국내 증시 활황으로 상장지수펀드(ETF) 투자가 늘어난 데 따른 것이다.

금융감독원이 30일 발표한 ‘2025년 자산운용회사 영업실적(잠정)’을 보면, 지난해 자산운용사의 당기순이익은 3조132억원으로 전년보다 66.5%(1조2033억원) 급증했다.

ETF를 중심으로 운용자산이 대폭 늘면서 최대 실적으로 이어졌다.

지난해 말 자산운용사의 운용자산(펀드수탁고 및 투자일임계약고)은 1937조3000억원으로 1년 전보다 17%(280조9000억원) 불었다. ETF는 순자산가치(NAV) 기준 297조1000억원으로 같은 기간 71.1%(123조5000억원) 증가했다.

이에 따른 영업이익은 3조202억원으로 2024년과 비교해 81.1%(1조3526억원) 늘었다. 특히 순수수료 수익이 5조4989억원으로 같은 기간 24.7%(1조898억원) 증가했으며 고유재산을 운용해 얻는 증권투자손익도 8519억원으로 228.2%(5924억원) 불었다.

영업비용은 성과급 증가 등으로 판관비가 늘면서 전년보다 9.1%(3544억원) 오른 4조2381억원을 기록했다. 전체 자산운용사 507곳 중 67.7%(343곳)가 흑자를 냈다.

금감원 관계자는 “지난해 자산운용사는 국내 주가지수 상승 등에 힘입어 ETF 등 위주로 운용자산이 증가하면서 역대 최대 규모 수익을 냈다”며 “중동 분쟁 관련 시장 변동성에 대비해 펀드 자금 유출입 동향, 운용사 건전성 현황 등을 중점 모니터링하겠다”고 말했다.