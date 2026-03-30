의사 홀·간호사 에드먼즈···‘한국 여성 의료 헌신한 외국인’ 기념우표 나온다

과학기술정보통신부 우정사업본부는 한국 여성 의료 발전에 헌신한 외국인을 주인공으로 한 기념우표 2종을 다음달 7일 발행한다고 31일 밝혔다.

이번 기념우표에는 미국인 의사 로제타 셔우드 홀(1865~1951)과 캐나다인 간호사 마거릿 제인 에드먼즈(1871~1945)의 모습이 담겼다. 두 사람은 유교적 관습과 사회적 제약으로 여성들의 의료 접근이 쉽지 않았던 조선에서 여성과 어린이, 장애인을 치료하고 여성 의료인을 체계적으로 길러냈다는 평가를 받고 있다.

이들은 1887년 서울에 문을 연 한국 최초의 여성 전문 병원 ‘보구녀관(普救女館)’에서 여성 의료인을 양성하고 교육의 기틀을 마련했다. 홀은 1890년 조선에 들어와 43년간 한국 근대 의학교육 발전에 헌신했다. 평양에 여성병원인 광혜여원을 설립하고 여성의학반을 조직해 의료 인력을 배출했다. 1928년 한국 최초의 여성 의사 양성 교육기관인 조선여자의학강습소를 세웠다.

에드먼즈는 1903년 보구녀관에서 한국 최초의 간호원양성학교를 설립해 근대적 간호 교육을 시작했다. 초대 간호원장(교장)으로서 영어 ‘Nurse’의 역할과 의미에 해당하는 우리말을 찾아 ‘간호원’이라는 명칭을 만들었다. 간호복 디자인을 개발하는 등 여성 간호 전문직의 활동 기반을 마련했다.

기념우표는 48만장 발행된다. 가까운 총괄 우체국이나 인터넷 우체국(www.epost.go.kr)에서 구매할 수 있다.