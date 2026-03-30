단절됐던 한양도성 길이 하나로 연결된다.

서울 종로구는 창의문 단절구간 지형회복 사업 기공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다고 30일 밝혔다.

사업이 완료되면 백악산과 인왕산의 녹지 흐름이 자연스럽게 회복되고, 한양도성을 오가는 동선이 하나로 연결돼 시민들이 편안하게 걸어다닐 수 있을 전망이다.

사업은 서울 한양도성의 창의문에서 윤동주 문학관에 이르는 단절 구간을 복원하는 것으로 공사가 완료되면 백악산~인왕산 녹지축이 하나로 이어지게 된다.

종로구는 “도성의 역사적 가치를 회복하는 대규모 국고 보조 정비 사업”이라고 밝혔다. 준공 목표 시점은 2027년 9월이다.

창의문은 1936년 한양도성 축조 당시 건립된 사소문 중 조선 시대 원형을 온전히 간직하고 있는 보물이다. 하지만 1968년 무장 공비 침투 사건인 1·21 사태 이후 청와대 방호를 위한 요새화 정책이 이어지고, 창의문로 개설로 장기간 일반인의 접근이 제한됐었다.

정문헌 구청장은 “창의문 구간 복원은 58년간 멈춰 있던 아픈 역사를 치유하고 단절된 한양도성의 맥을 되살리는 상징적 사업”이라며 “문화유산의 가치와 시민 편의가 공존하는 명소로 조성하겠다”고 밝혔다.