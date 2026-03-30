‘급전 필요한 분’ 연락했더니 보복 대행···현관에 인분 뿌리고 래커칠한 3명 검거

의왕 내손동 아파트서 범행···피해자 명예훼손 유인물보 뿌려 보복 테러 의뢰 받고 지난달 시흥서 범행 저지른 일당도 구속

돈을 받고 남의 집에 테러를 저지르는 ‘보복 대행’ 범죄가 잇따르고 있다.

경기 의왕경찰서는 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 혐의로 30대 A씨 등 3명에 대해 구속영장을 신청했다고 30일 밝혔다.

이들은 지난 25일 오전 1시22분쯤 의왕시 내손동 아파트 4층에서 피해자의 집 현관문에 인분을 뿌리고, 래커칠한 혐의를 받고 있다. 또 피해자를 향한 명예훼손성 내용이 담긴 유인물 수십장을 곳곳에 뿌린 혐의도 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지난 28일 인천 송도의 주거지 등에서 A씨 등을 순차 검거했다. A씨는 경찰 조사에서 “돈이 필요한 상황에서 SNS에서 ‘급전이 필요하신 분’이라는 광고를 보고 연락을 했다”며 “이후 텔레그램을 통해 상선의 지시에 따라 범행한 것”이라고 진술했다. 그는 텔레그램을 통해 불상의 상선의 연락을 받아 지인 2명과 함께 범행한 것으로 확인됐다.

A씨 등에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 수원지법 안양지원에서 열릴 예정이다.

앞서 전국 각지에서 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 일당의 총책이 구속된 일도 있었다.

서울남부지법 김재향 부장판사는 지난 28일 협박, 주거침입, 재물손괴, 정보통신망법 위반(정보통신망침해 등) 혐의를 받는 30대 남성 정모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거 인멸 및 도망 염려가 있다”라며 영장을 발부했다.

정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 해주겠다며 불특정 다수로부터 의뢰받은 후 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 했다. 정씨 일당은 범행에 쓰일 개인정보를 취득하기 위해 40대 남성 B씨를 배달의민족 외주사에 상담사로 위장 취업시키고, 지속적으로 상담 업무 외 목적으로 개인정보를 조회해 범행에 사용한 것으로 조사됐다.

경찰은 이들 일당 중 행동대원으로 활동한 또 다른 남성을 수사하던 중 배민 고객정보가 범행 대상자 주소지 확인에 쓰인 정황을 파악하고 수사망을 넓혀 이들 일당 4명을 검거했다.