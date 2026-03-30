정부, PURL 참여 러시아 경고 발언에 “북·러 군사협력 추이 주목”

러시아 측 “PURL 참여하면 보복할 수밖에” 정부, 참여 여부에 북·러 군사협력 수위 고려 우크라이나에 살상무기는 미지원 방침 재확인 북·러 군사협력 견제, 러시아 관계 관리 메시지

정부는 30일 ‘우크라이나 우선 요구 목록’(PURL)에 참여하면 보복할 수 있다는 러시아 측 경고를 두고 북·러 군사협력 상황을 주시하고 있다고 밝혔다. 정부가 러시아의 대북한 군사지원 수위를 PURL 참여 여부의 주요한 요소로 고려한다는 뜻을 내비친 것으로 해석된다.

외교부 당국자는 이날 한국이 PURL 참여시 보복할 수 있다는 러시아 측 인사의 발언을 놓고 “정부는 안보리 결의 위반이자 우리 안보에 위협이 되는 북·러 군사협력 추이를 주목하고 있다”고 밝혔다.

앞서 안드레이 루덴코 러시아 외무부 차관은 지난 28일(현지시간) 관영 타스통신과 인터뷰에서 한국이 PURL을 비롯해 우크라이나에 살상무기를 직·간접적으로 공급하는 데 참여하는 것을 용납할 수 없다는 원칙을 한국에 일관되게 전달해왔다고 밝혔다. 루덴코 차관은 “이러한 경고가 지켜지지 않으면 러시아와 한국의 관계는 심각한 타격을 받을 수밖에 없고 어쩔 수 없이 보복 조치에 나설 수밖에 없다”라고 말했다.

이에 한국 정부가 ‘북·러 군사협력 추이를 주목하고 있다’고 밝힌 것은 PURL 참여 문제는 북·러 군사협력 수위와 연계될 수 있다는 취지로 풀이된다. 북·러는 2024년 6월 포괄적인 전략적 동반자 관계 조약을 체결한 뒤 북한군을 러시아에 파병했다. 그 대가로 러시아는 북한에 군사정찰위성 기술 등 군사력 증강에 필요한 지원을 한 것으로 추정된다. 정부는 나아가 러시아가 북한에 대륙간탄도미사일(ICBM) 대기권 재진입이나 핵추진 잠수함 건조 등을 위한 첨단 기술이나 물자를 제공할 가능성을 우려하고 있다.

다만 정부는 이날 우크라이나에 살상무기를 제공하지 않는다는 기존 원칙을 재확인했다. 외교부 당국자는 “정부는 인도적 차원에서 우크라이나에 다양한 지원을 지속하고 있다”라며 “우크라이나에 살상무기를 지원하지 않는다는 정부 방침에는 변화가 없다”라고 했다. 러시아와의 관계를 고려해 살상무기는 지원에는 선을 그은 것이다. 조현 외교부 장관도 지난 6일 국회 외교통일위원회에 참석한 자리에서 ‘PURL에 참여하더라도 비살상 물품을 지정하는 방식인가’라는 취지의 질의에 “그런 원칙을 가지고 (나토와) 협상하고 있다”라고 말했다.

정부의 이날 입장은 PURL 문제를 지렛대로 북·러 군사협력 강화를 견제하면서도, 러시아와의 관계 악화를 바라지 않는다는 메시지를 내놓은 것으로 분석된다.

PURL은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 7월 유럽 동맹국이 비용을 부담하는 방식으로 우크라이나에 무기를 공급하겠다고 밝힌 그해 8월 신설된 체계다. 우크라이나가 필요한 무기 목록을 나토에 통보하면, 나토 회원국들이 자금을 마련해 미국산 무기를 구매한 뒤 우크라이나에 전달하는 방식이다. 나토 회원국 외에 호주와 뉴질랜드가 참여하고 있다. 일본 정부도 PURL에 참여할 방침이라고 일본 언론이 지난달 보도하기도 했다.