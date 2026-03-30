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통일부가 30일 이재명 정부 첫 통일교육 기본교재인 <2026 통일문제 이해> 등을 발간했다.

올해는 "평화는 한반도 통일에서 가장 우선되어야 하는 가치"라고 기술했다.

윤석열 정부에서 나온 지난해 교재에서 "우리가 지향해야 할 통일은 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이 되어야 한다"고 기술한 것과 달라진 대목이다.

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이재명 정부 첫 통일교육 교재 발간 “평화는 통일에서 가장 우선 가치”

입력 2026.03.30 14:18

  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 정부 ‘한반도 평화공존 정책’ 담겨

북한 인권 기술은 지난해에 비해 줄어

“김정은 딸”이 “활동범위 넓히고 있어”

이재명 대통령이 지난해 12월19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 지난해 12월19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실사진기자단

통일부가 30일 이재명 정부 첫 통일교육 기본교재인 <2026 통일문제 이해> 등을 발간했다. 남북 평화공존과 핵 없는 한반도를 목표로, 교류·관계 정상화·비핵화를 포괄적으로 추진해나가자는 정부의 한반도 평화공존 정책이 담겼다. 북한 인권 문제에 대한 기술은 지난해보다 줄었다.

통일부 국립평화통일민주교육원은 이날 2026년도판 <통일문제 이해>와 <북한 이해>를 발간했다고 밝혔다. 2000년부터 매년 발간되는 이 교재는 시민들을 대상으로 한 통일교육 지침서로 각급 학교와 시·도 교육청, 공공 교육훈련 기관, 통일교육 단체 등에 배포된다.

<통일문제 이해>에는 지난 2월 통일부가 발표한 한반도 평화공존 정책이 담겼다. 남북 간 평화공존을 제도화하고, 한반도 공동성장 기반을 구축하며 전쟁과 핵 없는 한반도를 실현하는 것을 목표로, 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 하지 않으며, 적대행위를 하지 않는다는 내용이다. 지난해 교재에서는 사실상 흡수통일을 표방한다는 평가를 받았던 윤석열 정부의 ‘8·15 독트린’이 담긴 바 있다.

올해는 “평화는 한반도 통일에서 가장 우선되어야 하는 가치”라고 기술했다. 윤석열 정부에서 나온 지난해 교재에서 “우리가 지향해야 할 통일은 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이 되어야 한다”고 기술한 것과 달라진 대목이다. 올해는 통일의 의미를 “새로운 하나의 공동체로 거듭나는 과정”으로 기술했다. 지난해에는 “서로 다른 두 체제를 자유민주적 기본질서와 시장경제의 기반 위에서 하나로 통합하는 것”이라고 기술한 바 있다.

북한 인권에 대한 기술은 지난해 11페이지에서 올해 3페이지로 줄었다. 북한 인권 개선을 위한 정부와 국제사회의 노력을 담은 내용의 골자는 유사하나, 관련 내용을 축약한 것이다. <북한 이해>에서도 북한 인권에 대한 기술이 지난해 19페이지에서 올해 4페이지로 줄어들었다.

<북한 이해>에서 권력 세습 항목에는 “김정은 딸”이 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사 현장에 처음 등장한 후 “활동 범위를 넓혀가고 있다”고 기술했다. 지난해와 마찬가지로 김 위원장의 딸 이름이 무엇인지는 언급하지 않았다. 지난해에는 “김정은 정권의 4대 세습 가능성이 높다는 평가가 나온다”고 기술한 바 있다.

이번에 발간된 기본교재는 국립평화통일민주교육원 누리집(http://www.uniedu.go.kr) 자료마당과 모바일앱 유니버스에서 전자파일로 내려받을 수 있다.

통일부 국립평화통일민주교육원이 30일 발간한 2026년도판 <통일문제 이해>와 <북한 이해>. 곽희양 기자

통일부 국립평화통일민주교육원이 30일 발간한 2026년도판 <통일문제 이해>와 <북한 이해>. 곽희양 기자

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