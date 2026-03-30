가뜩이나 안 좋은데···중동전쟁 여파에 중소기업 4월 경기전망 하락

중동 전쟁이 장기화 조짐을 보이면서 4월 중소기업 경기 전망이 부정적으로 나타났다.

중소기업중앙회가 30일 발표한 ‘4월 중소기업 경기전망조사’ 결과를 보면, 4월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 80.8로 전달보다 1.7포인트 하락했다.

SBHI는 중소기업의 향후 경기 인식을 산출한 지수로, 100 이상이면 긍정적인 전망이 더 많고 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

제조업 낙폭이 컸다. 제조업 중소기업의 4월 전망은 80.7로 7.4포인트 하락했다. 구체적으로 보면 고무제품 및 플라스틱제품이 69.4로 전월(86.6)보다 17.2포인트나 하락했다. 섬유제품도 72.1로 전월(88.4)보다 16.3포인트 떨어졌다. 중동 사태에 따른 고유가로 직격탄을 맞은 업종들의 전망이 크게 나빠진 것이다. 반면 음료와 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 등 5개 업종에서는 상승했다.

비제조업에서는 4월 경기전망지수가 80.8로, 0.8포인트 올랐다. 건설업은 68.8로 전월(70.3)보다 1.5포인트 하락했으며, 서비스업은 83.2로 전월(81.9)보다 1.3포인트 올랐다.

전산업 항목별은 수출(86.0→85.0), 영업이익(77.4→76.5), 내수판매(82.0→81.3), 자금 사정(80.3→80.0) 모두 전달보다 하락할 것으로 전망됐다. 다만 고용 수준(97.4→97.0)은 전월 대비 개선될 것으로 전망됐다.

중소기업은 이달 경영상 애로 요인으로 ‘매출(제품판매) 부진’을 49.0%로 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘원자재(원재료) 가격 상승’(37.9%), ‘업체 간 경쟁 심화’(31.7%), ‘인건비 상승’(30.3%) 등이었다.

2월 중소제조업 평균가동률은 73.6%로 전달보다 0.2%포인트 하락했다.