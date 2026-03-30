미 군 전문가 “이란 투입 지상군, 임무 성공해도 인질 될 위험 커…‘블랙 호크 다운’ 상황 될 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령의 지상군 투입 여부 결정이 임박해 오면서, 이란 영토 내에서의 지상작전 위험성을 경고하는 군 전문가들의 목소리가 커지고 있다. 투입되는 미군은 돌아오지 못하거나 인질이 될 가능성이 커서 “재앙적인 상황이 펼쳐질 것”이라는 우려마저 나온다.

트럼프 행정부가 저울질 하고 있는 지상 작전은 호르무즈 해협 개방을 위한 이란 해안 기지 소탕, 농축 우라늄 탈취, 하르그 섬 장악 등 세 가지로 예상된다. 전면전이 아니라 소규모 특수부대 작전이 될 것으로 보인다.

실제 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 파이낸셜타임스 인터뷰에서 “이란의 석유를 가져오고 싶다”며 이란 석유 수출 거점인 하르그 섬 점령을 검토하고 있다고 밝혔다. 또 이날 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 이란의 농축 우라늄을 탈취하기 위한 군사작전도 검토하고 있다면서, 미군이 해병대·공수부대 투입 방안 등 다양한 선택지를 준비 중이라고 보도했다.

북대서양조약기구(나토) 최고사령관이었던 해군 제독 출신 제임스 스타브리디스는 미군의 지상 작전에 대해 “매우 우려스럽다”고 CNN에 말했다. 그는 “미군이 이란 영토에 진입하는 순간, 이란은 미군에 최대한의 사상자를 발생시키기 위해 할 수 있는 모든 것을 다 할 것”이라고 말했다.

특히 이란 농축 우라늄 탈취 작전은 “가장 비현실적인 목표”라고 지상전 전문가인 루벤 스튜어트 국제전략연구소 선임연구원은 CNBC에 말했다. 농축 우라늄의 위치가 마지막으로 확인된 곳은 미군이 지난해 6월 공습한 이스파한 핵 시설의 잔해더미 아래 지하 깊숙한 곳인데, 이곳에서 농축 우라늄을 꺼내려면 이란의 공격을 막아내면서 굴착용 중장비 작업을 해야 하기 때문이다.

그러나 무엇보다 일단 이란 영토 내로 진입하는 것부터가 큰 난관이다. 미 육군 소령 출신이자 국방부 산하 국방정보국에서 중동·아프리카 지역 책임자였던 해리슨 맨은 최근 미 싱크탱크인 퀸시연구소에 기고한 글에서 해안 상륙, 헬기 강습, 공수 강하 등 지상군 투입 방식에 따른 위험성을 설명했다.

그에 따르면, 가장 위험한 것은 해안 상륙 작전이다. 상륙을 위해선 이란의 대함 미사일은 물론 해협에 깔아놓은 것으로 추정되는 기뢰와 해안기지에서 발사하는 드론·미사일을 뚫고 가야 한다. 이란 공격의 사정권에 완전히 노출된 상태를 각오해야 하므로 대규모 인명피해가 우려된다.

헬기 강습은 이란의 대함 미사일을 피할 수 있다는 장점이 있지만 드론과 포병, 단거리 방공망의 쉬운 표적이 될 수 있다는 점에서 여전히 위험하다. 게다가 해병원정대가 보유한 V-22 오스프리와 헬기 전력으로 병력을 모두 투입하려면 최소 세 차례의 왕복이 필요하다. 이란에 위치를 완전히 노출당할 위험이 크다.

공수 강하는 상대적으로 가장 가능성 큰 선택지이지만, 낙하산 병력은 넓게 분산돼 착지하기 때문에 적대적인 지역에 고립될 위험이나 경로를 벗어나 바다에 빠질 위험도 있다.

이 모든 난관을 뚫고 무사히 진입한다 하더라도 임무 성공 가능성은 크지 않다. 트럼프 행정부 관계자는 워싱턴포스트에 검토 중인 목표를 달성하는 데 소요되는 기간을 “두 달 정도로 예상한다”고 말했지만 단기 작전이 성공적으로 진행되더라도 점령 기간, 확전 우려 등 새로운 문제가 발생할 수밖에 없다. 하르그 섬이나 호르무즈 해협 해안 기지는 기습 공격이 성공을 거두더라도 장악 상태를 유지해야 목표를 달성할 수 있기 때문이다.

오히려 미군이 이란군에 포위돼 ‘살상 구역’에 갇히는 결과를 초래할 수 있다는 우려가 나온다. 해리스 맨은 “하르그 섬의 석유시설을 장악한다 하더라도, 이는 사실상 ‘살상 구역’에 갇히는 것과 다를 바 없다”면서 “이란 정권의 최대 당면 목표가 정권의 생존인 상황에서 이란은 석유시설보다 더 가치 있는 미군을 인질로 붙잡으려 시도할 가능성이 크다”고 말했다. 그는 “그곳에서의 탈출은 ‘블랙 호크 다운’이나 ‘덩케르크’와 같은 최악의 상황으로 치달을 수 있다”고 지적했다.

이라크에서 해병으로 복무했던 국가안보·정치 컨설턴트인 제임스 웹도 퀸시연구소 온라인 매거진에 “그곳은 이란의 홈그라운드”라면서 “이란의 산악 지형과 9000만명에 달하는 인구를 고려하면 매우 불리하다”고 말했다. 그러면서 “이란에서의 지상 작전은 베트남 전쟁이라기보다 갈리폴리 전투에 더 가까운 양상이 될 수 있다”고 말했다. 갈리폴리 전투는 1차 세계대전 당시 연합군이 오스만제국을 공격하기 위해 갈리폴리 반도 상륙작전을 추진하다 막대한 인명 피해를 입고 실패한 작전을 가리킨다.