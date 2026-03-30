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‘헤일메리’ 등 작업한 번역가 황석희 성범죄 전력 의혹···“변호사와 검토 중”

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본문 요약

영화 번역가 황석희씨가 30일 성범죄 전력 의혹을 제기한 보도에 대해 "변호사와 함께 검토를 진행 중"이라는 입장을 밝혔다.

이에 대해 황씨는 인스타그램에 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"는 짧은 입장문을 올렸다.

황씨는 외국식 표현을 한국어 말맛에 맞게 번역하는 '초월 번역'으로 이름을 알린 유명 번역가다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘헤일메리’ 등 작업한 번역가 황석희 성범죄 전력 의혹···“변호사와 검토 중”

입력 2026.03.30 14:51

수정 2026.03.30 15:52

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  • 전지현 기자

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황석희 번역가. 경향신문 자료사진

황석희 번역가. 경향신문 자료사진

유명 영화 번역가 황석희씨에게 성범죄 이력이 있다고 연예매체 디스패치가 30일 보도했다. 이에대해 황씨는 “변호사와 함께 검토를 진행 중”이라는 입장을 밝혔다.

디스패치는 이날 황씨가 2005년 길거리에서 여성들을 연이어 추행 및 폭행하고 2014년 자신이 강사로 있던 문화센터 수강생을 상대로 유사강간을 시도했다고 주장했다. 디스패치는 “황석희는 강제추행치상, 준유사강간 등의 혐의로 2번 기소됐고 모두 집행유예로 풀려났다”고 전했다.

이에 대해 황씨는 이날 인스타그램에 “현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중”이라며 “보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다”는 짧은 입장문을 올렸다.

황씨는 외국식 표현을 한국어 말맛에 맞게 번역하는 ‘초월 번역’으로 이름을 알린 유명 번역가다. 최근 개봉한 <프로젝트 헤일메리>를 비롯해 <데드풀>, <보헤미안 랩소디>, <라라랜드> 등 600편 이상의 영화를 번역했다. 최근에는 에세이 <오역하는 말들>을 출간했다.

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