‘헤일메리’ 등 작업한 번역가 황석희 성범죄 전력 의혹···“변호사와 검토 중”

영화 번역가 황석희씨가 30일 성범죄 전력 의혹을 제기한 보도에 대해 "변호사와 함께 검토를 진행 중"이라는 입장을 밝혔다.

이에 대해 황씨는 인스타그램에 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"는 짧은 입장문을 올렸다.

황씨는 외국식 표현을 한국어 말맛에 맞게 번역하는 '초월 번역'으로 이름을 알린 유명 번역가다.