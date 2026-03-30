중국국제항공, 베이징·평양 항공노선 6년 만에 재개

2020년 1월 이후 약 6년 만

중국 국적 항공사인 중국국제항공(에어차이나)이 30일 중국 베이징과 북한 평양 직항 노선 운항을 6년 만에 재개했다.

중국중앙TV(CCTV)와 AFP통신 등에 따르면 중국국제항공 CA121편이 이날 베이징 서우두국제공항을 출발해 평양으로 향했다.

에어차이나는 해당 항공편이 오전 8시 10분 서우두공항을 출발해 오전 11시쯤 평양순안공항에 도착한다고 안내했다. 귀환편인 CA122편은 낮 12시 평양 순안공항을 출발해 낮 12시 55분쯤 베이징에 도착한다.

이번 운항은 2020년 1월 코로나19 확산 여파로 노선 전면 중단 이후 6년 만이다. 에어차이나는 이번 운항을 두고 “중·북 항공편 회복을 의미한다”고 안내했다. 베이징-평양 노선은 주 1회 운영하며 이코노미석 약 2040위안(약 44만원), 비즈니스석 약 5930위안 수준으로 알려졌다.

이로써 코로나19 이후 단절된 북·중 교통편이 철도에 이어 항공편까지 정상화됐다. 북한 고려항공은 2023년 8월 베이징·평양 노선을 먼저 재개해 매주 화요일과 토요일 주 2회 운항했다. 지난 12일 베이징과 평양을 연결하는 양방향 여객열차 운행도 재개했다.

이번 항공편 운항 재개는 지난해 9월 김정은 북한 국무위원장의 방중 6개월 만에 이뤄진 것으로 북·중 관계 정상화 흐름을 보여준다. 향후 인적·물적 교류 조치가 활발해질 전망이다.

다만 북한이 아직 중국인 관광객에 대한 비자 발급을 허용하지 않아 철도와 항공편 모두 좌석이 거의 빈 채로 운영되고 있다. 이날 항공편 역시 북한으로 출장 가는 소수의 인사들이 탑승했다고 전해진다.

5월 중순으로 연기된 미·중 정상회담을 앞두고 북·중 모두 교류의 물꼬를 틀 필요가 있다. 양국 모두 미국과의 협상 시 양국 관계를 지렛대로 삼을 수 있고 북한은 특히 경제 개발을 위해 중국인 관광객을 받아들일 필요가 있다. 코로나19 이전 북한을 방문하는 연간 중국인 관광객 수는 약 10만명이었다.

미·이란 전쟁 등 국제정세가 불안해 북한이 외국인 관광객을 받아들이는 것을 조심스러워한다는 관측도 있다. 북한은 4월 초 개최 예정이던 평양국제마라톤대회를 이달 초 돌연 취소했다.