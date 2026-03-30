WSJ “트럼프, 이란 우라늄 반출 군사작전도 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 농축한 우라늄을 탈취하기 위한 군사작전을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) “관계자들에 따르면 트럼프 대통령은 아직 명령 여부를 결정하지 않았으며 (작전의) 위험성을 고려하고 있다”며 이같이 보도했다. 이어 “이러한 작전은 복잡하고 위험한 임무로 미군이 이란 영토 내 며칠 또는 그 이상 머물러야 할 가능성이 크다”면서도 “트럼프 대통령은 이란의 핵무기 개발을 막겠다는 핵심 목표 달성에 도움이 될 수 있기에 (작전에) 대체로 긍정적인 입장을 보이고 있다”고 전했다.

트럼프 대통령은 앞서 이란과의 전쟁을 시작하면서 ‘이란의 핵무기 포기’를 주요 명분 중 하나로 내세웠다. 그의 생각을 잘 아는 한 소식통은 “트럼프 대통령이 전쟁 종식을 위한 조건으로 핵무기를 포기하도록 압박하라는 지시를 참모들에게 내렸다”고 WSJ에 말했다. 이 소식통은 트럼프 대통령은 이란이 협상 테이블에서 핵무기를 포기하지 않으면 무력으로 압수하는 방안도 논의해왔다고 전했다.

트럼프 대통령은 우라늄 탈취 작전의 어려움에 대해 브리핑을 받고 있으며, 미군은 해병과 공수부대를 지역에 파견하는 등 트럼프 대통령이 명령할 경우에 대비해 다양한 군사 선택지를 준히바고 있다고 미 당국자들은 말했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 성명을 통해 “미 국방부의 임무는 군 최고 통수권자에게 최대한의 선택지를 제공하기 위해 준비하는 것”이라며 “이는 대통령이 결정을 내렸다는 것을 의미하지는 않는다”고 밝혔다. 미 국방부는 논평을 거부했고, 미 중부사령부 대변인도 답변을 거부했다.

이란은 지난해 6월 핵시설 3곳이 미국과 이스라엘의 공습을 받기 전 60%까지 농축된 우라늄 400㎏ 이상과 무기급 우라늄으로 쉽게 전화될 수 있는 20% 농축 우라늄을 약 200㎏ 보유한 것으로 추정됐다. 이 우라늄은 핵무기 제조에 필요한 90% 농축 우라늄으로 쉽게 전환될 수 있는데, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 이란이 지난해 미·이스라엘의 공습을 받은 핵시설 3곳 중 이스파한과 나탄즈 두 곳에 우라늄을 보관한 것으로 추정한 바 있다.

전직 미군 장교와 전문가들은 무력을 이용해 우라늄을 탈취하려는 시도는 복잡하고 위험하며, 트럼프 대통령이 명령한 작전 중 가장 어려운 것이 될 것이라고 평가했다. 이란의 보복 가능성을 높이는 작전인 만큼 트럼프 정부가 공개적으로 밝힌 4~6주라는 기간보다 전쟁을 더 장기화할 수도 있다는 분석도 나온다. 미 중부사령관과 특수작전사령관을 지내고 퇴역한 조셉 보텔은 WSJ에 “이건 빠르게 치고 빠지는 성격의 작전이 아니다”고 말했다.