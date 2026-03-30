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본문 요약

서울 영등포구는 현재 5곳인 공공 수영장을 9곳으로 확충하겠다고 30일 밝혔다.

현재 영등포구 내 수영장은 수요보다 공급이 부족한 상황이다.

영등포 제1스포츠센터의 경우 수영장 정원이 3000여명인데 신청자는 9000여명에 달한다.

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수영, 이제 집 근처에서…영등포구, 수영장 9곳까지 확대한다

입력 2026.03.30 15:18

  • 주영재 기자

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서울 영등포구 주민들이 신길 책마루 문화센터 수영장을 이용하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구 주민들이 신길 책마루 문화센터 수영장을 이용하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구는 현재 5곳인 공공 수영장을 9곳으로 확충하겠다고 30일 밝혔다.

주민 수요보다 수영장이 부족해 겪는 불편을 해소하고, 생활체육 기반을 강화하겠다는 취지다.

현재 영등포구 내 수영장은 수요보다 공급이 부족한 상황이다. 영등포 제1스포츠센터의 경우 수영장 정원이 3000여명인데 신청자는 9000여명에 달한다.

이에 구는 단계적으로 구립 수영장 시설을 늘려가고 있다. 대표적인 사례가 지난해 신길 뉴타운에 개관한 신길 책마루 문화센터다. 애초 도서관 중심으로 계획됐으나 주민 의견을 반영해 5레인 규모의 수영장을 함께 조성했다.

구는 현재 총 5곳인 구립 수영장을 향후 9곳까지 확대할 계획이다. 올해 7월 영등포 제3스포츠센터가 개관하고, 양평동 공공복합시설과 대방초 옆 학교복합시설은 2028년 상반기 착공할 계획이다. 여의도 대교아파트 내 기부채납지에도 수영장을 조성할 예정으로, 관리처분인가 절차를 진행 중이다.

영등포구 체육진흥과장은 “구민 누구나 가까운 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 생활체육시설 확충에 지속해서 힘쓰겠다”라고 전했다.

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