63빌딩에 들어설 ‘퐁피두센터 한화’ 6월4일 개관

“글로벌 문화예술 랜드마크 탄생”

한화문화재단과 프랑스 퐁피두센터의 파트너십으로 설립된 ‘퐁피두센터 한화’가 오는 6월4일 문을 연다.

프랑스의 국립 근현대미술관이자 복합 문화공간인 퐁피두센터는 파블로 피카소, 바실리 칸딘스키, 앙리 마티스, 마르크 샤갈, 소니아 들로네 등 방대한 컬렉션으로 잘 알려져 있다.

퐁피두센터 한화는 향후 4년간 퐁피두센터의 세계적 소장품을 기반으로 한 기획전을 연 2회 개최한다. 퐁피두 소장품 전시 이외에도 한국 및 글로벌 동시대 미술에 초점을 맞춘 자체 기획전을 연 2~3회 선보일 예정이다.

퐁피두센터 한화 건물은 과거 아쿠아리움이 있던 63빌딩 별관을 전면 고쳐 각 500평 규모의 메인 전시실 2개로 마련됐다. 낮에는 자연광이 들고, 밤에는 도심으로 빛이 퍼져 나가는 ‘빛의 상자’ 콘셉트를 건축적으로 구현했다.

외관은 63빌딩의 수직성과 대비되는 수평적 ‘빛의 띠’ 형태와 전통 기와의 곡선을 연상시키는 반투명 이중유리로 꾸몄다. 설계는 루브르박물관 개보수와 엘리제궁, 인천국제공항 프로젝트 등을 맡았던 프랑스 건축의 거장 장미셸 빌모트가 담당했다.

로랑 르봉 프랑스 퐁피두센터장은 “미술관은 단지 그 건물만으로 정의되지 않으며, 전 세계와 나눌 수 있는 정신과 가치, 전문성이 곧 미술관의 본질을 이룬다”면서 “퐁피두센터 한화의 개관은 우리 미술관 역사에서 중요한 이정표이자, 역동적인 한국 문화예술 현장과 새로운 관람객을 만나는 뜻깊은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

이성수 한화문화재단 이사장은 “퐁피두센터 한화는 예술과 기술, 미래가 연결되는 열린 미술관으로 서울의 일상 속에서 세계적인 아트 컬렉션과 만나는 새로운 경험을 선사할 것”이라며 “재단의 뉴욕 전시공간 ‘스페이스 제로원’과 함께 한국 문화가 세계와 만나는 새로운 지평을 열어가겠다”고 밝혔다.