서울 송파구는 오는 4월부터 ‘풍납동 세계 정원’을 단계적으로 개방한다고 30일 밝혔다.

구는 지난해 9월부터 풍납토성 보존관리구역 일대 보상 완료 용지를 활용해 풍납동 세계 정원을 조성하고 있다. 2027년까지 이탈리아, 프랑스, 한국(근·현대) 정원 등을 추가해 총 7개의 ‘세계 정원’을 완성할 계획이다.

오는 4월 초 개방하는 세계 정원은 풍납·한국·영국·일본정원 4곳이다. 먼저 풍납정원은 토성의 능선을 따라 송파의 구목인 소나무를 중심으로 화초를 심었다. 한국정원은 조선시대 별서정원에서 착안, 자연과 어우러져 살고자 했던 선조들의 마음을 표현한 사색 공간으로 조성했다.

영국정원은 풍납동에서 가장 넓은 정원으로 영국의 전원주택 양식과 자연풍경식 정원의 미학을 살렸다. 일본정원은 특유의 정교한 조경미를 바탕으로 차분한 휴식을 선사하는 정적인 공간으로 꾸몄다.

아울러 구는 올해 가락시장 교차로 일대 ‘가로변 정원’과 석촌호수, 성내천 등 수변공간을 활용한 ‘수변감성 정원’ 등 36곳의 정원을 조성해 관내 생활정원을 101곳으로 확대할 계획이다. 정원을 매개로 한 마을정원사 양성 교육 등 주민 참여 프로그램도 추진한다.