고려대의료원, 화성 동탄에 제4고대병원 본격 시동

고려대학교의료원이 ‘동탄 제4고대병원’ 건립에 본격적으로 나선다. 새 병원은 최신 인공지능과 스마트 시스템을 바탕으로 한 미래병원을 통해 초정밀 의료를 구현하려는 취지로 건립된다.

고려대의료원은 30일 기자회견을 열고 고려대 동탄병원 건립 및 운영에 관한 구체적 방향을 발표했다. 의료원은 지난 18일엔 화성시, 한국토지주택공사, 우미건설, 미래에셋증권, 리즈인터내셔날과 고려대 동탄병원 건립을 위한 6자 업무협약을 체결하며 본격적인 프로젝트에 착수한 바 있다.

경기 화성시는 인구가 106만명을 넘어 빠른 증가세를 보이고 있는 특례시로, 전국 출생아 수 1위를 기록했지만 필수 의료서비스 부족에 시달려 왔다. 고려대의료원은 높은 중증질환 치료 수요와 첨단산업 잠재력을 가진 화성 동탄 신도시를 ‘제4고대병원’ 입지로 낙점하고, 수도권 남부까지 아우르는 융복합 메디컬 허브 구축을 결정했다고 밝혔다.

고려대의료원은 동탄병원 설립으로 다양한 파급효과가 미칠 것을 기대하고 있다. 높은 수준의 맞춤형 정밀의료를 통해 중증난치성질환 치료를 제공함으로써 만성적인 지역 필수 의료 공백을 해소할 뿐만 아니라, 지역 상생 의료체계 구축에도 기여해 환자와 의료 인력의 서울 쏠림을 막는 방파제 역할을 하게 될 것이란 예상이다. 또한 새 병원은 회복기 재활병원, 노인복지주택 등의 전 생애주기 복합케어 기능이 포함된 미래형 의학 플랫폼으로 조성될 예정이라 지역사회 복지를 비롯해 감염병 유행 및 재난상황, 산업재해 시 필수 의료거점 역할까지 담당할 수 있다.

개원 목표 시점은 2035년이다. 기존 병원과는 다른 인공지능 기반 스마트병원으로 건립할 계획에 맞춰 디지털 병리, 이미징센터, 유전자센터와 세포치료센터, 디지털트윈예방관리센터 등의 미래의료기술 및 인프라를 집약시키려는 복안을 세우고 있다. 인공지능은 스스로 상황을 판단하고, 업무를 완수하는 ‘에이전틱 AI’를 운영에 적용시켜 인공지능이 환자의 입·퇴원, 가용 수술실 등을 분석하고 환자 내원 시 최적의 병상 확보에서 진료팀 연결까지 담당한다. 운영 효율성과 안전성을 높이기 위해 병원 시스템 전체를 가상 세계에 복제해 시뮬레이션하는 ‘디지털 트윈’ 기술도 활용될 계획이다.

또한 거대언어모델(LLM) 기반의 차세대 의료 정보 시스템을 통해 진료 정확도와 행정 효율도 높일 수 있게 된다. 인공지능이 환자의 복잡한 병력을 정밀하게 요약·분석하여 핵심 진단 요점을 즉각 제시함으로써 오진의 위험을 줄이고 진료의 질을 높이는 데 도움을 준다.

정밀의학의 핵심인 환자 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 ‘의료 데이터 책임 관리(스튜어드십) 체계’도 마련한다. 병원 내부에 직접 구축한 보안 서버와 확장성을 가진 외부 클라우드를 지능적으로 결합해 데이터가 유기적으로 연결되는 인프라를 구축하는 방안이다. 민감한 개인정보는 병원 내부에서 강력하게 보호하고 보안 사고의 위험은 원천 차단하면서 환자 개인에게 맞춤형 의료 서비스를 제공하는 데 초점을 맞춘다.

고려대 동탄병원은 고정된 목적에 갇히지 않고 유연한 병원을 지향해 가변형 설계를 바탕으로 감염병 유행이나 재난 상황 시 즉시 목적에 맞춰 전환할 수 있게 설계됐다. 새로운 의료장비나 시스템이 나왔을 때 벽을 뜯지 않고도 즉시 연결할 수 있는 모듈형 설계 기술이 초기부터 적용될 예정이다. 또한 동탄병원뿐만 아니라 고려대의료원 산하의 기존 안암·구로·안산병원에도 NPU 기반 AI 플랫폼을 설치해 실시간 업무와 환자 데이터 분석을 병원 내부에서 처리하는 체계를 갖춘다. 연구중심병원인 고려대 안암·구로·안산병원에 미래병원인 동탄병원이 가세한 ‘쿼드(Quad) 병원’ 체제로 맞춤형 진료, 희귀난치성질환 연구, 운영 및 행정 전반에 혁신을 실현하는 미래병원을 구현한다는 전략이다.

윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 “고려대 동탄병원은 수도권 남부를 아우르는 새로운 의료 허브 역할뿐만 아니라 지역의료 전달체계를 확고히 지키는 핵심 기관이 될 것”이라며 “무엇보다 최상의 맞춤형 정밀의료와 환자 경험을 제공하는 첨단 스마트 AI 기반 미래병원으로 차세대 병원의 모델을 제시해 대한민국을 대표하는 병원으로 만들어질 것”이라고 말했다. 이어 “고려대 안암·구로·안산병원과 새로운 동탄병원이 합류한 새롭고 강력한 쿼드 체제를 바탕으로 중증희귀난치성 질환을 정복하고 융복합 바이오헬스케어 연구 생태계 확장을 통해 차원이 다른 성장세를 이뤄 글로벌 탑티어 의료기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.