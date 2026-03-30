쿠바 원유 공급줄 끊었던 미국, 러 제재 유조선 입항 허용

국제사회의 쿠바 원유 공급을 전면 차단했던 미국이 제재 대상인 러시아 유조선이 쿠바에 접근하도록 허용했다는 보도가 나왔다. 봉쇄 조치로 심각한 인도적 위기에 처한 쿠바는 잠시 숨통을 틀 수 있게 됐지만 정치 불안정과 경제난은 이어질 전망이다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) 미국 관리의 말을 인용해 75만배럴 원유가 담긴 러시아 유조선이 쿠바 항구에 도착할 예정이라고 보도했다. 미국 해안경비대는 쿠바 인근에 경비함 두 척을 배치했지만 도널드 트럼프 미국 행정부는 이 함정들에 작전 명령을 내리지 않았다고 미 관리는 전했다.

이 배는 러시아 국영 해운업체 소브콤플로트 소유 ‘아나톨리 콜로드킨’ 호다. 우크라이나 침공 이후 미국, 유럽연합(EU), 영국으로부터 제재를 받고 있다. NYT는 이 선박이 오는 31일쯤 쿠바 수도 아바나 동부의 마탄자스 석유터미널에 도착할 것으로 예상했다.

NYT는 이번 결정은 “미국이 경제 위기에 처한 쿠바 정부를 향한 압력을 완화하는 것”이라고 해석했다. 또 유조선이 현지에 도착하면 쿠바 내 연료가 바닥나기 전까지 최소한 몇 주간의 시간을 벌게 해줄 것이라고 전했다.

백악관은 아나톨리 콜로드킨호가 쿠바에 접근하는 것을 막지 않은 이유를 밝히지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 NYT 보도와 관련해 “그들(쿠바 시민)이 필요로 하고 생존해야 하기 때문에 한 척 분량의 화물을 가져가는 건 상관없다”며 “지금 당장 어떤 나라가 쿠바에 석유를 보내길 원한다면 그것이 러시아든 아니든 상관없다”고 언급했다.

트럼프 대통령은 러시아가 쿠바에 원유를 판매하는 것이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 도움이 될 것인지를 묻는 취재진 질문에 “그에게 도움이 되진 않는다. 그는 석유 한 척 분량을 잃는 것이 전부”라며 “쿠바는 끝났다. 그들은 나쁜 정권을 갖고 있다. 매우 나쁘고 부패한 지도부를 갖고 있고, 석유 한 척을 받든 안 받든 중요하지 않다”고 답했다. 이어 “그 국민은 난방과 냉방, 그리고 다른 모든 것들이 필요하므로 러시아든 다른 누구든 나는 그것(유조선)을 들여보내는 것을 선호한다”고 말했다.

미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포한 이후 쿠바 정권 교체를 압박하며 쿠바로의 베네수엘라산 원유 수출을 차단했다. 멕시코에도 쿠바에 원유 수출을 못 하도록 압력을 넣었다.

원유 공급이 끊기자 쿠바 사회는 마비됐다. 심각한 연료난과 전국 단위 정전 사태, 의료 서비스 악화, 물가 폭등 등이 쿠바 시민들을 옥좼다. 유엔 등 국제사회는 트럼프 정부의 원유 봉쇄 정책이 쿠바의 인도주의적 위기를 가속했다고 비판했다.