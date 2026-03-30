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대전교육감 선거 ‘진보 단일후보’에 성광진 선출

입력 2026.03.30 15:48

민주·진보진영, 첫 진보교육감 당선 기대감

‘단일화 중단’ 요구 일부 후보 반발도 예상

오는 6월 치러지는 대전시교육감 선거에 출마할 민주진보교육감 단일 후보로 선출된 성광진 대전교육연구소장이 30일 대전시교육청 앞에서 열린 기자회견에서 단일화 경선에 참여한 강재구 건양대 교수와 함께 손을 들어보이고 있다. 성광진 예비후보 제공

오는 6월 치러지는 대전시교육감 선거에 출마할 민주진보교육감 단일 후보로 선출된 성광진 대전교육연구소장이 30일 대전시교육청 앞에서 열린 기자회견에서 단일화 경선에 참여한 강재구 건양대 교수와 함께 손을 들어보이고 있다. 성광진 예비후보 제공

오는 6월 치러지는 대전시교육감 선거에 출마할 진보교육감 단일 후보로 성광진 대전교육연구소장이 선출됐다.

지역 시민사회단체들로 구성된 ‘미래교육을 위한 대전시민교육감후보 단일화 시민회의(시민회의)’는 30일 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열어 단일화 경선을 통해 성 소장이 민주진보교육감 단일 후보로 선출됐다고 밝혔다.

시민회의는 지난달 23일까지 대전시교육감 출마 예정자들로부터 민주진보교육감 경선 후보 등록을 받아 단일화 절차를 진행해 왔다. 경선에는 성 소장과 강재구 건양대 교수 등 2명이 후보 등록을 했다.

사전 등록한 1000여명의 시민참여단 투표와 여론조사 결과를 각각 50%씩 반영하는 방식으로 진행된 경선에서 성 소장은 합계 76.8%의 지지를 얻어 단일 후보로 선출됐다. 전국교직원노동조합 대전지부장 출신인 성 소장은 앞서 두 차례 대전시교육감 선거에 출마해 설동호 현 교육감과 맞붙은 바 있다.

성 소장은 이날 “시민의 선택으로 (민주진보교육감) 단일 후보로 세워진 만큼 반드시 결과로 증명하겠다”며 “멈춰버린 대전 교육을 바꾸라는 명령과 무너진 공교육을 다시 세우라는 절박한 요구를 가볍게 여기지 않고 근본부터 다시 세우겠다”고 말했다.

대전은 교육감 주민직선제 시행 이후 아직까지 한 번도 진보성향 교육감이 당선된 적이 없는 지역이다. 중도·보수 성향으로 분류되는 설동호 현 교육감이 3선 연임으로 이번 선거에 나서지 못함에 따라 민주·진보진영에서는 첫 진보교육감 당선에 어느 때보다 큰 기대를 걸고 있다.

다만 이번 단일화 과정에 대한 일부 후보들의 반발도 예상된다. 현재 대전시교육감 선거에는 성 소장을 비롯해 맹수석 충남대 명예교수, 오석진 전 대전시교육청 교육국장, 정상신 대전미래교육연구회장, 진동규 전 유성구청장 등 모두 5명이 예비후보로 등록했다.

이들 가운데 진보 후보를 표방해 온 맹수석·정상신 예비후보는 앞서 기자회견을 통해 시민회의가 주도하는 경선 절차 및 방식과 서약서 요구 등을 문제 삼으며 단일화 절차 중단을 요구했었다.

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