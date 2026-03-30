한양여대서 3시간 간격 방화 추정 화재···용의자 학교 관계자에 붙잡혀

서울 한양여대에서 하루 사이 두 차례 방화로 추정되는 화재가 발생했다. 용의자인 20대 여성은 학교 관계자에게 붙잡혀 경찰에 넘겨졌다. 이 화재로 인명피해는 없었지만 예정된 강의가 취소되거나 일부 학생들이 학교 운동장에서 수업을 받기도 했다.

30일 서울 성동소방서·성동경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시10분쯤 서울 성동구 한양여대 본관 지하 1층 화장실 내 쓰레기통에서 불이 났다. 불은 쓰레기통만 태우고 20여분만에 꺼졌다.

이후 약 3시간쯤 뒤인 낮 12시쯤 학교 내 인접한 다른 건물 9층에서도 화재가 발생했다. 학교 관계자들은 화재를 자체 진압한 뒤 현장에서 용의자로 추정되는 20대 여성을 붙잡아 경찰에 신고했다. 이 여성이 범행을 인정했는지, 한양여대 학생인지 등은 확인되지 않았다.

학생들에 따르면 이날 전에도 비슷한 화재가 있었던 것으로 전해졌다. 학생들은 “며칠 전에도 학교 에브리타임(온라인 익명 커뮤니티)에 ‘화장실 쓰레기통에서 불에 탄 휴지가 나왔다’는 글이 올라왔다”고 말했다.

이날 화재로 다른 인명피해나 재산피해는 발생하지 않았다. 그러나 화재로 인해 다량의 연기가 발생하면서 불이 난 본관 건물 지하 1층 강의실·실습실에서 예정된 오전 수업이 일부 취소됐다. 일부 학생들은 학교 내 야외 운동장에서 강의를 듣기도 한 것으로 전해졌다. 이날 오후까지도 일부 강의실은 연기 제거를 위해 출입이 통제된 상태다.

경찰·소방 당국은 방화 가능성 등을 염두에 두고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다. 학교 관계자는 “학교는 매뉴얼대로 대처했다”며 “(화재와 관련해) 드릴 말씀은 없다”고 밝혔다.