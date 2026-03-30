반년 넘게 이어지는 김병기 수사···‘결정타 부족’ 때문이지만 ‘봐주기 수사’ 비판도 계속

경찰이 김병기 무소속 의원을 둘러싼 의혹들을 6개월에 걸쳐 수사하고도 아직 결론을 못 내고 있다. 이미 김 의원 본인도 여러 차례 소환해 조사했지만, 경찰 수사는 결과 발표·송치로 이어지지 못하고 지지부진하다. 경찰이 명확하게 혐의를 입증할 이른바 ‘결정타’를 아직 확보하지 못했다는 분석과 함께 이른바 ‘봐주기 수사’를 하는 것 아니냐는 비판도 나온다.

30일 경향신문 취재를 종합하면, 김 의원과 관련한 13개 의혹을 수사 중인 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원 차남의 중소기업 특혜 취업 의혹을 집중적으로 들여다보는 것으로 전해졌다. 다른 의혹보다 혐의를 입증하기 쉽기 때문으로 보인다.

경찰은 차남의 채용 과정에 김 의원의 직접 개입이 있었다고 보고 김성태 전 자유한국당 의원의 선례를 살피고 있다. 김 전 의원은 국회 환경노동위원회 소속이던 2012년 국정감사 기간 이석채 당시 KT 회장의 증인 채택을 무마해주는 대가로 딸의 정규직 채용이라는 뇌물을 받은 혐의로 2019년 7월 재판에 넘겨졌고 2022년 2월 대법원에서 유죄가 확정됐다. 자녀 채용도 뇌물이 될 수 있다고 본 것이다.

김 의원이 전직 서울 동작구의원들로부터 정치헌금 3000만원을 수수한 혐의에 대한 수사는 난관에 부딪힌 것으로 보인다. 금품을 전달했다고 주장하는 전 구의원들이 수수자로 지목한 이지희 동작구의원·김 의원의 배우자 이모씨는 수수사실 자체를 부인하고 있다. 이들은 자신들의 알리바이를 입증할 사진도 경찰에 제출했다고 한다.

경찰은 이들을 대질하는 등 사실관계 확인에 나섰지만, 돈을 주고받은 것으로 지목된 시점은 6년 전인2020년 초라 폐쇄회로(CC)TV 등 물증 확보가 어렵다. 김 의원이 금품 수수 사실을 인지하거나 직접 요구했는지도 입증해야 한다.

김 의원에 대한 경찰 수사가 반년 넘게 이어지면서 ‘봐주기 수사’ 아니냔 비판도 계속 제기되고 있다. 김 의원은 관련 의혹이 언론 등을 통해 쉴새 없이 터져 나오고 약 3개월가량 지나서야 소환 조사를 받았다. 뉴스타파 등의 최초 보도를 기준으로 보면 약 반년만이다. 경찰은 빗썸 등 차남 관련 업체 압수수색도 지난달 24일에야 했다.

경찰은 지난 11일 김 의원을 불러 3차 소환조사를 진행했다. 김 의원은 허리 통증을 호소하며 조사 중단을 요청했고 조사는 5시간만에 끝났다. 경찰은 조만간 김 의원뿐 아니라 김 의원 차남도 추가로 소환해 조사할 것으로 전해졌다.