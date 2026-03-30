청소년 42%·성인 16% 사이버폭력 경험···“AI 악용 폭력도 심각”

청소년 10명 중 4명, 성인 6명 중 1명이 가해든 피해든 사이버폭력을 경험한 것으로 나타났다. 전체의 80% 이상은 인공지능(AI)을 악용한 폭력이 심각하다고 인식했다.

방송미디어통신위원회와 한국지능정보사회진흥원은 30일 이 같은 내용의 ‘2025년도 사이버폭력 실태조사 결과’를 발표했다. 이번 조사는 지난해 9~11월 초등 4학년~고등 3학년 청소년과 만 19~69세 성인 총 1만6817명을 대상으로 진행됐다.

조사 결과에 따르면 청소년의 42.3%가 피해를 당하거나 가해를 하는 등 사이버폭력을 경험했다. 이는 전년 대비 0.5%포인트 감소한 수치다. 성인의 경험률은 15.8%로 같은 기간 2.3%포인트 늘었다. 청소년은 중학생, 성인은 20대에서 사이버폭력 가해·피해 경험률이 높은 편이었다.

사이버폭력 발생 경로는 청소년(가해 43.8%·피해 41.4%)과 성인(가해 51.4%·피해 58.0%) 모두 ‘문자 및 인스턴트 메시지’가 1순위였다. 청소년은 온라인 게임, 성인은 SNS에서의 가해·피해 경험 비율이 각각 30%대로 높았다. 유형별로는 양쪽 모두 ‘사이버 언어폭력’ 가해·피해 경험이 가장 높은 비중을 보였다.

피해는 주로 모르는 사람으로부터 발생했다. ‘전혀 모르는 사람’에게 피해를 입었다는 응답이 청소년 51.9%, 성인 45.5%로 전년보다 늘었다. ‘온라인에서 알게 된 사람’에 의해 피해를 당했다는 응답도 증가했다. 가해 동기로는 ‘상대방의 행동에 대한 보복’이 가장 많이 지목됐다.

디지털 혐오 표현을 사용한 경험이 있는 비율은 청소년 19.3%, 성인 21.0%에 달했다. 전년 대비 각각 0.7%포인트, 4.6%포인트 늘었다. 청소년은 신체·외모(10.0%), 성인은 정치 성향(14.9%) 관련 혐오 표현이 전년에 이어 가장 높은 비율을 차지했다.

청소년의 89.4%, 성인의 87.6는 AI를 활용한 사이버폭력이 심각하다고 인식하고 있었다. 청소년은 ‘제작 용이성에 따른 피해 보편성’, 성인은 ‘반복·지속 피해 가능성’을 주된 이유로 꼽았다.

방미통위는 변화하는 디지털 환경에 대응한 청소년·성인 대상 사이버폭력 예방 교육을 강화할 계획이다. 생성형 AI 확산으로 첨단조작기술영상(딥페이크)을 악용한 가짜뉴스, 명예훼손 등 사이버폭력 우려가 커졌다는 점을 고려해 청소년 대상 딥페이크 및 AI 윤리 교육을 확대할 방침이다.