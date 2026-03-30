소외된 이웃에 따뜻한 ‘한 끼’…우리금융, 올해 1호 ‘우리동네 선한가게’ 지원

“손님을 더 받는 것보다 선한 영향력을 어떻게 이어갈지 고민하겠습니다.”

서울 중구에서 ‘진달래 시래기’라는 식당을 10년째 운영 중인 윤남순씨(67)는 노숙인들에게 ‘따뜻한 한 끼’를 대접하는 도시락 봉사 등을 오랜 기간 해왔다. 코로나19로 온 국민이 고통받던 시절에도 도시락을 만들어 호텔에 격리된 시민들의 끼니를 챙기기도 했다.

그가 운영하는 식당은 30일 우리금융과 사회복지공동모금회, 소상공인연합회의 ‘우리동네 선한가게’ 올해 1호점으로 선정돼 새 단장을 마쳤다.

우리동네 선한가게는 우리금융그룹 등이 함께 지역사회에서 나눔을 실천하는 소상공인의 가게 내·외부 인테리어 등을 지원하는 사업이다. 2023년부터 올해로 4년째다. 29.7㎡(9평) 남짓한 윤씨의 가게도 묵은 때를 벗고 쾌적한 공간으로 재탄생한 것이다.

이날 가게 앞에서 만난 윤씨는 “하나라도 소홀히 하면 안 되겠다는 마음에 책임감이 100배 무거워졌다”며 “이제 받은 만큼 다시 돌려줘야 한다고 생각한다”고 말했다. 그는 “저도 곧 70대가 되는데 외로움을 느끼는 어르신들에게 밥 한 끼를 대접하고 말벗이 되어드리는 봉사를 이어가겠다”고 다짐했다.

우리금융 관계자는 “300여개의 우리동네 선한가게는 전국 구석구석에서 사회공헌을 함께하는 동반자”라며 “어려운 경제 상황 속에서도 꾸준히 좋은 일을 하는 사장님들이 웃을 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.