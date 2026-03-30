‘650만 관람객’ 국립중앙박물관 내년부터 유료화 검토

정부가 내년부터 국립중앙박물관 입장료를 받는 방안을 유력하게 검토하고 있다.

기획예산처는 30일 내년도 예산안 편성 지침을 내놓으면서 국립시설 이용료 현실화의 일환으로 내년부터 국립중앙박물관 유료화하는 방안을 유력하게 검토하고 있다고 밝혔다. 그간 요금이 낮았던 고궁·박물관 등의 부담금을 적정 수준으로 올려 수익자 부담 원칙을 강화하겠다는 취지다.

국립중앙박물관은 2008년 5월 성인 기준 2000원 입장료를 전면 무료화한 뒤 17년간 무료 운영해왔다. 방문 문턱을 낮춰 국내 관광을 활성화한다는 취지였다. 국립중앙박물관은 지난해 연간 관람객 650만명을 돌파해 루브르·바티칸·대영박물관에 이어 세계 박물관 관람객 순위로 4위를 기록했다.

박물관의 인지도와 위상이 올라가면서 유료화 목소리도 커졌다. 유홍준 국립중앙박물관장은 지난해 국정감사에서 “유료화 시점과 방식을 검토하고 있다”고 밝혔다.

이재명 대통령도 지난해 12월 문화체육관광부 업무 보고에서 “무료면 격이 떨어져 싸게 느껴질 것 같다”며 유료화에 힘을 실었다.

외국인에 한해 유료화를 해야 한다는 주장도 나왔지만 2024년 기준 외국인 비중이 3.7%에 불과해 재정에 큰 도움은 안 될 것이라는 분석이 나온다.

기획처는 그간 낮은 가격에 개방됐던 경복궁 등 4대 고궁과 왕릉 등에 대한 입장료 인상도 함께 검토하고 있다. 지난 정부에서 인하한 출국납부금(7000원)도 인상될 것으로 보인다. 출국납부금은 해외로 나가는 내외국인 출국자에게 부과하는 부담금으로, 관광진흥개발기금의 재원으로 활용된다.

기획처 관계자는 “문화체육관광부 등 관계부처와 추가 논의를 거쳐 인상 여부와 인상 폭 등을 확정할 계획”이라고 말했다.