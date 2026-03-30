강원대학교 ‘통합 비전 선포식’···최초 ‘1도 1 국립대’로 새롭게 출범

교육계와 지자체 관계자 등 1000여 명 참석 교육부와 통합이행 협약, 캠퍼스 화합 다짐

강원대학교는 30일 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 정재연 총장을 비롯해 교육부와 한국대학교육협의회, 자치단체 관계자 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘통합 비전 선포식’을 개최했다.

이번 선포식은 강릉원주대학교와 통합하면서 전국 최초의 ‘1도 1 국립대학’으로 새롭게 출범하는 강원대학교의 비전과 방향을 대내·외에 공식적으로 알리기 위해 마련됐다.

선포식은 강원대학교 무용학과의 축하 공연을 시작으로 경과보고, 총장 기념사, 내·외빈 초청 인사 축사, 주제 영상 상영, 통합이행 협약 체결, 비전 선포 등의 순으로 진행됐다.

또 ‘비전 선포’ 행사에는 정재연 강원대학교 총장과 임의영 춘천캠퍼스총장, 박덕영 강릉캠퍼스총장, 박철우 삼척캠퍼스총장, 최혜진 원주캠퍼스총장이 참여해 화합과 도약의 의지를 다졌다.

최은옥 교육부 차관은 “‘1도 1 국립대’로 새롭게 출범한 강원대학교가 통합 시너지를 창출할 것으로 기대한다”라며 “강원대학교가 강원지역을 넘어 대한민국 대표 거점 국립대로 도약할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

정재연 강원대학교 총장은 “춘천·강릉·삼척·원주 등 4개 캠퍼스의 고유한 강점을 결집해 더 큰 시너지를 창출하겠다”라며 “세계 최고 수준의 연구 성과 창출을 바탕으로 지역의 성장을 견인하고, 세계 100위권의 글로벌 대학으로 도약하겠다”라고 밝혔다.

앞서 강원대학교는 지난 1일 국립 강릉원주대학교와 통합해 학생 3만 명, 교수 1400명을 갖춘 전국 최대 규모의 국·공립대학으로 새롭게 출범했다.

강원대는 이를 통해 각 지역의 산업적 특성에 맞춰 춘천(교육·연구 거점), 강릉(지·학·연 협력 거점), 삼척(지·산·학 협력 거점), 원주(산·학 협력 거점) 등 4개의 멀티 캠퍼스(Multi Campus) 체제를 구축하고, 미래 첨단 산업을 이끌어갈 실무형 핵심 인재를 양성에 박차를 가한다는 계획이다.