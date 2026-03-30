여당, 전현희·박주민·정원오 서울 최고위…“보여주기 행정 끝내야” “들뜨면 안 돼”

더불어민주당이 30일 서울시장 예비후보들과 함께 서울 현장 최고위원회의를 열고 6·3 지방선거 승부처인 서울 공략에 나섰다. 정청래 대표는 본격적으로 선거 분위기를 띄우면서도 언행 유의를 재차 당부하며 ‘부자 몸조심’ 기조를 이어갔다.

민주당은 이날 국회 의원회관 대회의실에 서울시장 예비후보인 전현희·박주민 의원과 정원오 전 성동구청장(기호순)과 서울지역 구청장·광역 및 기초의원 예비후보 등이 참석한 가운데 최고위원회의를 열었다. 정 대표는 “서울이 자체적인 동력으로 안정적으로 발전해야 이재명 정부의 지방 주도 성장도 성공할 수 있다”며 여당이 서울시장을 탈환해야 한다고 강조했다.

정 대표는 국민의힘 소속 오세훈 서울시장을 재차 비판했다. 그는 지난 28일 한강 유람선이 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생해 364명이 구조된 것을 언급하며 “쓸데없는 성과 내기식, 보여주기식 행정은 끝나야 한다”며 “시민이 일상을 안심하고 누릴 수 있는 안전 도시, 그 모범을 서울이 만들어야 하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 비공개 사전 최고위원회의에서는 “국민의힘과 여당의 상황을 대비하는 홍보 전략을 썼으면 좋겠다”고 말한 것으로 알려졌다. 당 지도부 관계자는 이날 통화에서 “정 대표는 각 지역에 선거 지원을 하러 가고 있는데, 장동혁 국민의힘 대표는 불러주는 데가 딱히 없는 지점들을 대비시키자는 당부였다”고 말했다.

정 대표는 오 시장 비판을 고리로 지지세 결집에 나서면서도 당내 언행 유의를 당부했다. 정 대표는 “지금 분위기가 좋다고 들떠서 오버 토킹하거나, 국민의 눈살을 찌푸리게 하는 언행은 가급적 자제해 주시고 국민 눈높이에 맞는 언행을 잘해주십사 부탁드린다”며 문제 언행에 대해선 “엄중 조치하겠다”고 말했다.

이언주 최고위원도 내부 경선에서 비방전 자제를 당부했다. 이 최고위원은 “국민의힘이 내란당으로 전락해 우리 내부의 경쟁이 매우 치열해진 상황”이라며 “(여당) 후보만 되면 (당선)된다는 식으로 하다 보니 눈 뜨고 보기 힘든 저질 마타도어가 간혹 눈에 띈다. 어려운 가운데 고군분투하고 있는 이재명 정부에 큰 누를 끼치는 용서할 수 없는 해당 행위”라고 말했다.

정 대표는 최고위 후 서울시장 예비후보들과 함께 노량진 수산시장을 방문했다. 정 대표는 이 자리에서 여야의 추가경정예산 협상이 결렬된 것을 두고 “국민의힘에서 발목잡기 지연 전술을 한다면, 현장의 신음하는 목소리가 더 중요하기 때문에 가장 빠른 속도로 추경 예산안을 처리하겠다”고 말했다.

서울은 지방선거 최대 격전지 중 하나다. 문재인 정부 출범 1년 만인 2018년 지방선거에서 박원순 전 시장이 52.8% 득표율로 당시 김문수(자유한국당)·안철수(바른미래당) 후보를 제치고 3선 고지에 올랐다. 2021년 치러진 재·보궐선거에서는 오세훈 시장이 57.5%로 당선됐고, 이듬해 지방선거에서 59.1%의 득표율로 사상 첫 4선 시장이 됐다.