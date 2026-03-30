배민 운영사 “사적 보복범죄에 악용된 고객정보 유출, 진심으로 사과”

배달의민족 내부 고객 정보가 사적 보복 범죄에 악용된 사건과 관련해 배민 운영사 우아한형제들이 30일 공개적으로 사과했다.

우아한형제들은 이날 홈페이지에 ‘범죄조직의 위장취업 사건 보도에 대해 설명드립니다’라는 제목의 입장문을 올리고 “피해를 입은 고객께 진심으로 사과드린다”면서 “현재 경찰 수사에 적극 협조하고 있으며 후속조치를 신속히 이행 중”이라고 밝혔다.

이어 “수사기관을 통해 정보 악용이 확인된 건에 대해 선제적으로 개인정보보호위원회에 신고를 완료했다”며 “정보가 조회됐을 가능성이 있는 고객들에게도 해당 사실을 신속히 통보하고 추가 피해가 확인되거나 수사기관 요청이 있을 경우 필요한 조치를 취하겠다”고 덧붙였다.

우아한형제들은 또 “해당 외주업체를 대상으로 고객 정보 관련 전수 감사를 실시한 후 계약 해지 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “상담 인력 채용 기준 강화와 관리 실태 점검 등을 통해 내부 관리체계를 전면 개선하겠다”고 밝혔다.

다만 현재 해당 입장문은 배민 애플리케이션 등에서는 찾아볼 수 없다.

서울 양천경찰서는 지난 27일 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 심한 낙서를 한 뒤 달아나는 등 보복 대행 범죄를 벌인 일당을 검거했다. 이들은 고객 정보를 빼돌리기 위해 배민 외주 운영센터 상담원으로 위장 취업한 것으로 알려졌다.