서울시, 광화문광장 ‘받들어총’ 조형물 4월 말까지 설치한다

국토부 관계자 “법적으로 문제 없어 보여”

서울시가 광화문광장에 조성하는 감사의정원 공사를 오는 5월까지 마무리하겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장은 30일 서울시청에서 감사의정원에 석재를 기증한 9개 국가 외교단 초청 간담회에서 이런 일정을 밝혔다.

시는 광화문광장에 한국전쟁 당시 참전국에 대한 감사와 존경의 의미를 담은 감사의정원 사업을 추진 중이다. 지상에는 한국과 22개 참전국을 상징하는 23개 석재 조형물이 설치된다. 의장대가 사열을 위해 받들어총을 하는 모습을 형상화했다. 지하에는 참전국과 소통하는 미디어월 공사가 진행 중이다.

오 시장은 “국민으로부터 가장 사랑받는 공간인 광화문광장에 ‘감사의정원’이 조성되면 시민뿐만 아니라 서울을 찾는 전 세계 방문객에게 대한민국의 자유, 민주, 평화의 가치를 전달하게 될 것”이라면서 “어려웠던 시절 손 내밀어준 우방국에 대한 존경과 고마움, 영원히 잊지 않겠다는 약속이 담긴 감사의정원을 기대해 주시길 바란다”라고 말했다.

앞서 김창균 서울시 균형발전본부장은 외교단 앞에서 “조형물 설치는 4월 말까지 완료할 계획이며, 지하 미디어 전시 공간은 5월 중순까지 완료할 예정”이라고 설명했다.

조형물은 인도산 스틸 그레이 석재로 만들어진다. 여기에 참전국이 기증한 석재를 모듈 형태로 심는다. 시는 지난해 9월 그리스를 시작으로 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 독일, 인도까지 7개 국가가 석재 기증을 완료했다고 밝혔다. 스웨덴과 호주는 기증 의사를 밝히고 현재 준비 중이다.

앞서 감사의 정원 공사는 행정절차를 이행하지 않았다는 이유로 지난 3일 국토교통부의 공사 중지 명령을 받았다. 시는 국토부 지적을 반영해 지하시설을 문화시설로 별도 지정하는 행정절차를 밟아 지난 18일 이행 완료했고 이후 공사를 재개했다.

국토부에는 20일 관련 공문을 보내 이 같은 사실을 알렸다. 국토부 관계자는 “변경된 도시계획시설과 관련한 주민 의견을 듣는 공람 기간이 이례적으로 짧긴 하지만 최소 기간인 14일을 맞춰 법적으로는 문제가 없어 보인다”라고 밝혔다.

감사의정원 조형물 설치에 반대한 한글 관련 시민단체는 여론 수렴이 형식적이었다는 문제를 제기했다. 이건범 한글문화연대 대표는 “조형물을 시장 개인의 정치적 상징물로 삼기 위해 시민 의견을 제대로 묻지도 않고 강행하고 있다”면서 “4·19혁명 당시 경찰 발포로 많은 이들이 희생된 장소인데 굳이 받들어총 형태의 조형물을 설치해 민주화의 성지라는 역사성을 훼손하고 있다”고 말했다.