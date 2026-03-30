이 대통령, ABC론 언급?···“국민을 기준으로 판단하면 이념·가치·성향이 뭐 중요하겠나”

제주 타운홀미팅서 “국민의 삶 책임질 때는 정치인 신념과 가치 실험하는 것 옳지 않아” 4·3사건 관련 공소시효·소멸시효 폐지 공언

이재명 대통령이 30일 “자기의 신념과 가치를 실현하기 위해서 정치를 하는 사람도 있겠으나, 국민의 삶을 직접 책임질 때는 정치인 자신의 신념과 가치를 실험하는 것은 옳지 않다고 생각한다”고 말했다. 최근 유시민 작가가 주장한 ABC론과 관련한 견해를 에둘러 표현한 것이라는 해석이 나온다.

이 대통령은 이날 제주시 한림컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 이같이 밝히며 “정치라고 하는 게 잘하기 경쟁이고 중요한 기준은 다수 국민의 최대 행복”이라며 “국민을 기준으로 선택하고 판단한다면 이념, 가치, 개인적 성향 이런 게 뭐 중요하겠느냐”고 말했다.

유 작가는 최근 유튜브 방송에서 직업 정치인과 지지층을 가치 중심의 A, 이익 중심의 B, 둘의 교집합 C로 구분한 이른바 ABC론을 제기해 여권 지지층 내부에서 갑론을박의 소재가 됐다.

이 대통령은 이날 “정치는 누가 국민의 대리인으로서 더 잘하나, 누가 더 많은 희망을 주고 국가의 미래를 더 밝게 만들었느냐(에 따르는 경쟁)”이라며 “이 사람이 훨씬 더 잘하면 또 바꾸고 그래서 서로 잘하게 하는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 특히 “정치는 현실이라고 하지 않느냐”라며 “막스 베버라는 사람이 그랬던가, 균형감각이란 게 정말로 중요하다. 책임을 져야 되니까”라고 말했다.

앞서 유 작가가 지난 25일 유튜브 채널 <최욱의 매불쇼>에 출연해 ABC론을 재차 설명하며 독일의 사회학자 막스 베버를 인용했다. 유 작가는 당시 “이 분류법은 굉장히 오래된 분류법”이라며 “100년 전에 막스 베버는 A에 속하는 정치인을 정치를 위해 살아가는 사람, 나머지를 정치로 살아가는 사람으로 나눴다. 다른 식의 분류로는 정치인과 정치자영업자로 표현하기도 한다”고 말한 바 있다.

이 대통령은 정치인의 신념과 가치에 대해 “물론 잃지는 말아야 되겠지만, 그 과정에서 국가와 사회에 해악의 결과를 빚어낸다면 그건 잘하는 게 아닐 것”이라며 “오로지 국민의 눈높이에서 잘하기 경쟁을 하게 만드는 것, 정치가 정상화되는 게 정말로 중요하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날도 제주 4.3 사건을 두고 국가폭력 범죄의 형사상 공소시효와 민사상 소멸시효를 폐지하겠다며 “아주 이른 시일 내에 그 약속을 현실로 만들겠다”고 말했다. 이 대통령은 전날 4·3 평화공원 방문과 4·3 희생자 유족 오찬 간담회에서 ‘반인권적 국가 범죄의 시효 등에 관한 특례법’ 재추진을 약속했다. 해당 법안은 2024년 12월 당시 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관의 거부권 행사로 폐기된 바 있다.

이 대통령은 “전 세계적으로 에너지 문제 때문에 난리가 났는데, 저도 잠이 안 올 정도로 심각한 상황”이라며 “재생에너지로 정말 신속하게 전환해야 한다”고 말했다. 구체적으로는 정부의 제주도 전기차 전환 계획을 거론하며 “비상상황인데 너무 느리다”면서 “렌터카를 100%로 전기차로 바꾸겠다는 것을 목표로 하고 있지 않나. 이런 정책도 과감하고 빠르게 이행해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 제주도와 육지를 연결하는 해저터널과 제주도 내 제2공항 건설 문제에 관해 타운홀 미팅 참석자들에게 찬성과 반대를 나눠 손을 들어보게 하는 등 즉석에서 의견을 청취했다. 이 대통령은 해저터널에 대해서는 “하지 말자는 의견이 많은데, 저와 생각이 같다”면서 “조심스럽지만 섬이라는 정체성이 제주를 제주답게 하는 것 아닌가”라고 했다. 이 대통령은 현장에서 찬반 비율이 엇비슷하게 나온 제2공항 문제에는 “여러분이 잘 판단해달라”며 입장을 유보했다.