금강 세종보 재가동 반대 천막농성 700일 만에 종료···환경단체 “4대강 재자연화 의지 확인”

금강 세종보 재가동 계획에 반대하며 무기한 천막농성을 벌여 온 환경단체가 700일 만에 농성을 중단했다. 정부가 시민사회와 4대강 재자연화 추진에 합의한 데 따른 것이다.

대전충남녹색연합과 대전환경운동연합 등 환경단체를 중심으로 구성된 ‘보철거를 위한 금강·낙동강·영산강 시민행동(시민행동)’은 30일 정부세종청사 앞에서 기자회견을 열고 “기후에너지환경부가 발표한 시민사회와의 합의안을 통해 4대강 재자연화 국정과제 추진에 대한 최소한의 의지를 확인했다”며 “세종보 재가동 중단 및 물정책 정상화를 기치로 걸고 시작한 700일의 천막농성을 종료한다”고 밝혔다.

시민행동은 2024년 4월 말 윤석열 정부가 문재인 정부 때 가동 중단한 세종보를 재가동하려 하자 보 재가동 중단과 철거를 요구하며 세종시 금강 힌두리대교 아래에서 무기한 천막농성에 들어갔었다. 2년 가까이 이어져 온 천막농성은 최근 정부가 4대강 재자연화 의지를 재확인하면서 해결 국면을 맞았다.

기후부는 지난 23일 “4대강 재자연화를 흔들림 없이 추진하기 위해 환경단체와 두 차례 연속 회의를 갖고 물관리 정책 방향을 공유했다”며 “4대강 자연성 회복 필요성에 대한 공감대를 바탕으로 오는 9월 보 처리방안을 발표하고, 금강과 영산강 수계 중 물이용 여건이 양호한 곳은 2027년 상반기부터 처리방안을 이행하기로 했다”고 밝혔다.

시민행동은 이날 “기후부의 4대강 재자연화 추진 합의안 발표는 이재명 정부 4대강 재자연화의 첫걸음에 불과하며, 이번 협의가 선언에 그치지 않고 실질적 정책과 현장 변화로 이어갈 것을 강력히 요구한다”면서 “오늘 금강 세종보 천막농성을 해제하지만 이는 투쟁의 마침표가 아니라 실질적 이행을 위한 전환임을 분명히하고 이후 추진 과정에 면밀히 대응 할 것”이라고 밝혔다.