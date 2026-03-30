한화솔루션 유상증자에 소액주주 탄원서 제출 ‘부글부글’···금융당국도 “리스크 높은 사안”

한화솔루션의 대규모 유상증자 발표 이후 경영진과 사외이사가 자사주 매입을 발표하며 ‘진화’에 나섰지만 소액주주들은 금융당국에 탄원서를 제출하는 등 강하게 반발하고 있다. 금융당국도 “리스크가 높은 사안”이라며 중점 심사에 착수했다. 유상증자를 두고 이사회가 독립적으로 판단하지 못하고 ‘거수기’를 했다는 비판도 나온다.

소액주주연대 ‘액트’는 30일 금감원에 유상증자에 대한 엄정한 심사를 촉구하는 탄원서를 제출했다. 탄원서에는 300여명이 넘는 인원이 참여했다. 탄원서와는 별개로 주주 배정 유상증자를 제3자 배정 유상증자로 바꾸는 내용의 주주서한 발송도 추진하고 있다.

한화솔루션의 유상증자(2조4000억원)는 발행주식 수의 42%를 차지할 정도로 규모가 큰 데다, 조달 자금의 62%를 차입금 상환에 사용하기로 하면서 주주가치가 침해될 것이란 우려가 크다. 특히 이번 유상증자는 주주 배정 방식으로 기존 주주가 신주를 떠안는 구조다. 외부투자자를 통해 기존 주주 부담을 더는 제3자 배정 방식이 아니다.

이상목 액트 대표는 통화에서 “당장 주주들이 유상증자에 참여해야 하는 만큼 (주주가 부담해야 하는) 유상증자 금액을 줄여서 주주에게 미치는 충격을 줄여야 한다”고 말했다.

이사회를 향해서도 이사의 충실의무를 위반했다는 비판이 제기된다.

한국기업거버넌스포럼은 이날 논평에서 “지난해 한화에어로스페이스와 같은 ‘기습적’인 공시로 신뢰 및 예측 가능성 측면에서 일반주주에 대한 배려가 전혀 없다”며 “그동안 독립이사들은 김동관 부회장이 주도한 (태양광) 과잉 투자를 제지하지 않고 무엇을 했는가”라고 비판했다. 이어 “이사회는 당연히 최소한의 재무건전성 유지를 위해 투자 집행을 미루거나 승인 거부를 했어야 한다”며 “유상증자 결의 관련 이사의 충실의무 위반 가능성이 있다고 본다”고 지적했다.

정치권에서도 비판하는 목소리가 나왔다. 안철수 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 “주주의 손실로 경영의 실패를 벌충하는 행태는 더이상 반복되지 말아야 한다”며 “한화솔루션이 아니라 ‘한화트러블’이 됐다”고 지적했다.

시선은 금융당국으로 모아진다. 금감원은 한화솔루션 유상증자 중점심사에 착수했다.

중점심사는 일반심사와 달리 ‘주식가치 희석화 우려’, ‘일반주주 권익훼손 우려’, ‘재무위험 과다’, ‘주관사의 주의의무 소홀’ 등에 해당하면 적용한다. 보다 면밀히 들여다보겠다는 뜻이다.

금감원이 유상증자를 반려할 권한은 없지만 지난해 ‘대규모 기습 유증’으로 논란이 됐던 한화에어로스페이스에도 두 차례 증권신고서 정정을 요구한 만큼 이번에도 이르면 다음 달 초 정정 요구에 나설 것이란 전망이 나온다.

금감원 고위 관계자는 이날 “기본적으로 다른 건보다 리스크가 높은 사안으로 판단하고 있다”며 “주주들과 소통이 잘 됐는지, 투자자를 보호하기 위한 조치가 얼마나 있는지, 유상증자에 필요한 자금의 소요처를 정확히 기재했는지 등을 검토하고 있다”고 말했다.

한화는 이날 논란이 커지자 입장문을 내고 “사전 자료 검토, 사전 설명회, 추가 자료 검토, 전문가 의견 청취 등을 통해 충분한 검토를 거친 후 이사회 결의를 하였으므로 충실의무 위반이 아니다”라며 “투자집행은 이사회 결정 및 사업 대표이사의 집행에 따른 것으로 김동관 부회장이 단독 결정한바 없다”고 해명했다.

한화는 최근 김동관 부회장의 30억원 지분 매수에 이어 이날 한화솔루션 사외이사 전원(4인)도 주식 매입에 참여하기로 했다고 밝혔다.