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본문 요약

김부겸 전 국무총리가 30일 "대구가 국민의힘을 버려야 대구 시민 자존심에 걸맞은 보수정당이 만들어질 것"이라며 6·3 지방선거 대구시장 출마를 공식 선언했다.

김 전 총리 측 관계자는 "과거 선거에서는 보수정당을 공격하는 일은 자제하고 민주당 후보임은 최대한 드러내지 않으려는 기조였으나 이번은 다르다"며 "후보 본인도 대구에서 치르는 마지막 선거인만큼 할 말은 하겠다는 의지가 강하다"고 말했다.

동대구역 인근에서 만난 김모씨는 "국민의힘이 표만 가져가고 대구를 외면했다는 지역민들의 분노가 크다"며 "70 평생 민주당을 찍어볼 생각도 안 한 나 같은 사람도 김부겸이 나오면 고민해보겠다고 할 정도"라고 말했다.

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김부겸, 12년만의 출사표…대구, ‘김부겸이냐 국민의힘이냐’ 진검승부

입력 2026.03.30 18:03

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

김부겸 전 국무총리가 30일 “대구가 국민의힘을 버려야 대구 시민 자존심에 걸맞은 보수정당이 만들어질 것”이라며 6·3 지방선거 대구시장 출마를 공식 선언했다. 그는 보수 정당이 독식해 온 대구의 정치지형이 대구 경제의 위기로 이어졌다며 국민의힘 심판론을 꺼내 들었다. 더불어민주당 소속인 그는 힘 있는 여당 후보로서 이재명 정부와 여당의 전폭적 지원을 끌어내겠다고 약속했다.

김 전 총리는 이날 오전 국회 소통관, 대구 중구 동성로 2·28 기념 중앙공원에서 연달아 기자회견을 열고 대구시장 출마를 선언했다. 김 전 총리는 “모든 것은 수도권으로 몰려들고 대구는 지역소멸이라는 절망의 벽 앞에 놓여있다”며 “이번에 그 벽을 대구 시민들과 함께 넘고 싶다”고 말했다.

김 전 총리는 “대구는 30년째 지역 내 총생산(GRDP) 꼴찌”라며 일자리 실종, 청년 인구 유출, 지역 소멸로 이어지는 위기를 맞고 있다고 지적했다. 위기 원인으로는 보수정당이 독점하며 경쟁이 사라진 대구 정치 지형을 꼽았다. 그는 “그동안 대구 시민들은 의리를 지킨다는 명분하에 한 당에 표만 몰아줬다”며 “그런데도 그 당은 표만 받아 가고 대구는 외면했다”고 말했다.

김 전 총리는 국민의힘 심판론을 꺼내 들며 지지를 호소했다. 그는 “국민의힘을 확 바꾸는 방법이 있다. 김부겸이 당선되면 그다음날 바로 지도부가 다 날아갈 것”이라고 말했다. 그는 “권투를 하면서 한쪽 팔, 축구를 하며 한쪽 다리만 쓴 것”이라며 “이제 양팔 양다리를 다 쓰자. 그래야 대구가 미래의 희망을 만들지 않겠냐”고 말했다.

김 전 총리는 대구 발전을 이끌 수 있는 힘 있는 여당 후보라는 점도 강조했다. 국민의힘 반대로 본회의 통과가 좌초된 대구·경북 특별법 재추진부터 민·군 통합공항 이전, 식수원 문제 등 지역 현안의 조속한 해결도 약속했다. 그는 “이재명 정부의 임기는 4년이나 더 남았다. 국민의힘 국회의원 중 누가 시장이 되더라도 이 사실은 달라지지 않는다”며 “저 김부겸이 시장이 돼야 정부·여당의 지원을 요구할 명분이 생긴다”고 말했다.

김 전 총리의 대구시장 도전은 2014년 6대 지방선거 이후 두 번째다. 당시 낙선했지만 40%가 넘는 높은 지지율을 기록했고, 2년 뒤 20대 총선에서는 대구 수성구 갑 국회의원에 당선되는 이변을 연출했다. 2020년 22대 총선에서 재선에는 실패했으나 지역구도 타파에 기여했다는 평가를 받았다. 문재인 정부에서 초대 행정안전부 장관과 마지막 국무총리를 지냈고, 2022년 총리 퇴임 후 정계 은퇴를 선언했다.

김 전 총리의 공식 등판으로 대구시장 선거는 지방선거 최대 격전지로 부상했다. 이재명 대통령과 여당 지지율은 고공행진하는 반면 국민의힘은 노선과 공천 잡음으로 내홍을 거듭하고 있다. 김 전 총리가 국민의힘 대구시장 후보군 8명을 양자 대결에서 모두 압도했다는 여론조사 결과도 나오면서 민주당 첫 대구시장에 대한 기대감도 커지는 분위기다.

여당은 김 전 총리에 대한 대대적인 지원을 다짐했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 “대구시장 탈환을 위해 당 차원에서 정책이든 공약이든 할 수 있는 모든 것을 지원하겠다”고 말했다. 앞서 정청래 민주당 대표는 지난 26일 “대구를 위해서라면 무엇이든 다 해드림 센터장이 되고 싶은 심정”이라고 말했다

김 전 총리 측은 지나친 낙관론을 경계했다. 이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 국민의힘 의원의 공천 배제(컷오프) 불복으로 다자구도로 선거가 치러질 것이란 전망도 나오지만, 김 전 총리 측은 결국 막판 단일화로 보수 세력이 결집할 것으로 본다. 다만 과거 선거와 달리 ‘윤어게인’과 결별하지 못하는 국민의힘을 적극적으로 비판하겠다고 했다.

김 전 총리 측 관계자는 “과거 선거에서는 보수정당을 공격하는 일은 자제하고 민주당 후보임은 최대한 드러내지 않으려는 기조였으나 이번은 다르다”며 “후보 본인도 대구에서 치르는 마지막 선거인만큼 할 말은 하겠다는 의지가 강하다”고 말했다.

대구에서도 달라진 분위기가 감지된다. 동대구역 인근에서 만난 김모씨(69)는 “국민의힘이 표만 가져가고 대구를 외면했다는 지역민들의 분노가 크다”며 “70 평생 민주당을 찍어볼 생각도 안 한 나 같은 사람도 김부겸이 나오면 고민해보겠다고 할 정도”라고 말했다. 김 전 총리는 다음달 3일 당에 예비후보 등록을 할 예정이다. 경선 없이 단독 후보로 전략공천될 것으로 보인다.

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