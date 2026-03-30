쌍방울그룹 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사가 이화영 전 경기부지사 측 서민석 변호사와 통화하며 ‘이재명씨가 주범이라고 자백해야 이 전 부지사 보석 등이 가능하다’는 취지로 말하는 게 담긴 녹취록이 공개됐다. 더불어민주당은 검찰이 형량거래를 시도했다며 “이재명이 주범이어야 한다는 검찰의 조작 시나리오가 드러난 것”이라고 했다. 이 문제가 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 국정조사’의 최대 쟁점으로 떠오른 것이다.

민주당이 지난 29일 기자간담회에서 공개한 2023년 6월19일자 통화 녹취에서 박 검사는 “실제로 이재명씨가 완전히 주범이 되고 이 사람(이화영)이 종범(방조범)이 되는 식의 자백이 있어야 저희가 그거를 할 수가 있고, 공익제보자니 보석으로 나가는 거라든지 추가 영장을 안 한다든지 다 가능해지는 것”이라고 했다. 서 변호사는 간담회에서 “검사가 이 대통령을 해할 수 있는 진술을 해주면 이 전 부지사가 감경받고 보석으로 석방될 수 있도록 해주겠다고 회유했다”고 했다.

쌍방울그룹이 북에 송금한 800만달러 중 300만달러가 당시 경기지사이던 이 대통령 방북비용이라는 게 검찰의 공소사실이다. 이 전 부지사는 두 사람이 통화한 직후인 6월21·22일 검찰에서 “이재명의 지시가 있었기 때문에 방북비용 대납을 부탁했다”고 했다가 이후 번복했다. 이 전 부지사의 앞선 진술이 검사의 형량거래 제안 등 회유·압박의 결과였다는 게 민주당 주장일 것이다. 이번에 공개된 녹취만 보면 그렇게 의심하는 것도 무리가 아니다.

박 검사는 통화 녹취에 대해 “이 전 부지사 측이 혐의 변경과 보석 등 무리한 요구를 해 상황의 어려움을 설명하는 과정이었다”고 했다. 감형거래를 제안한 것은 이 전 부지사 측이고 자신이 이를 거절하는 과정에서 한 말을 민주당이 악의적으로 발췌·왜곡했다는 것이다. 그렇다면 ‘혐의 변경과 보석은 안 된다’고 딱 잘라 말하면 될 것을 ‘이재명씨가 주범이 되고’ 운운은 왜 했다는 건지 납득하기 어렵지만, 아직은 누구의 주장이 맞는지 예단하기 어렵다.

검사가 야당 대표를 옭아매기 위해 형량거래를 시도하고 거짓 진술을 압박했다면 두말할 것도 없이 검찰권을 남용한 중대 범죄이다. 이런 사안에서 여당이 고의로 사실을 비트는 것도 있어선 안 될 일이다. 국정조사에서 철저히 진상을 가려야 한다.