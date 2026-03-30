미 국방장관 “예수 이름으로 압도적 폭력 작전을”···군에 ‘종교의 언어’ 끌어들였다

헤그세스, 취임 뒤 매달 복음주의 예배 의견 다른 사람 ‘신의 적’으로 칭하기도 장관 신념 안 따르면 조직서 배제되기도 군대 내 헌법상 종교의 자유 침해 논란

피트 헤그세스 미국 국방장관이 군사 작전과 관련해 기독교적 표현을 공개적으로 사용하면서 군대 내 종교적 자유를 침해한다는 비판이 제기된다.

29일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 헤그세스 장관은 지난 25일 국방부 예배에서 미군이 “자비를 베풀 가치가 없는 자들을 향해 압도적 폭력 작전을 할 수 있게 해달라”며 “위대하고 강력한 예수 그리스도의 이름으로 담대히 간구한다”고 말했다.

기독교인인 헤그세스 장관은 취임 이후 매달 국방부에서 복음주의 예배를 주최해 왔다. 그는 평소 자신과 의견이 다른 사람들을 “신의 적”으로 지칭했다. 그는 최근 국방부가 장병들에게 허용해 온 신앙 종류를 기존 200개에서 31개로 축소했고, 군목들이 착용해 온 계급장을 종교 상징으로 대체하는 조치를 발표하기도 했다.

이 같은 분위기 속에서 헤그세스 장관의 종교적 신념을 따르지 않는 군목들이 조직에서 배제되는 현상도 나타나고 있다. 군목 훈련을 맡아온 랜디 매너 예비역 육군 소장은 현역 군목들에게 “회의에 초대받지 못했다”는 이야기를 들었다고 WP에 전했다.

미 국방부 장관이 특정 종교를 설파하는 것에 대해 장병의 종교의 자유가 침해될 수 있다는 비판에 제기된다. 익명을 요구한 한 국방부 관계자는“과거 존재했던 포교 활동에 대한 제약이 사라졌다”며 “이러한 상황이 끔찍하다”고 말했다.

합참의장 보좌진 출신 인사는 “자신의 종교적 신념을 타인에게 강요하는 것을 용납할 수 없다”며 “특히 고위층이 작전을 기독교적 언어로 포장하는 것은 헌법상 종교의 자유, 우리 군인들이 지키겠다고 맹세한 ‘자유’에 정면으로 위배된다”고 했다.

논란이 커지자 킹슬리 윌슨 미 국방부 대변인은 성명을 내고 “국방부에서 열리는 예배는 100% 자발적인 참여이며 어떠한 의무도 없다”며 “예배에 참석한다고 해서 특별 대우를 받는 일은 없다”고 했다.