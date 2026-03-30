WP “이란 미사일 생산 시설 4곳·발사대 29곳 큰 피해”···시설 완전 파괴엔 난망

미국·이스라엘이 이란과의 전쟁을 시작한 이래 핵심 탄도미사일 생산 시설 4곳과 발사 시설 최소 29곳에 큰 타격을 가한 것으로 나타났다.

워싱턴포스트(WP)는 29일(현지시간) 위성사진을 검토한 군사 전문가 4인을 인용해 이같이 보도했다.

전문가들은 미·이스라엘의 공습으로 코지르, 샤루드, 파르친, 하키미예 등 이란 내 탄도미사일 연료 생산 단지 4곳이 큰 피해를 보았다고 분석했다. 지난 24일 촬영된 위성 사진에서 고체·액체 연료 생산 시설이 있는 코지르 단지 내 건물 88채 이상이 파손된 모습이 확인됐다. 고체 연료 연구·개발·생산 시설이 있는 샤루드 단지도 최소 28채의 건물이 훼손되거나 파괴된 것으로 나타났다.

이란은 그간 걸프국을 겨냥한 단거리 미사일에는 고체 연료를, 이스라엘 등에 대한 중거리 타격 미사일에는 액체 연료를 탑재해왔다.

전문가들은 이란이 입은 피해가 지난해 미·이스라엘과 치른 ‘12일 전쟁’과 2024년 이스라엘의 공습을 받았을 때보다 훨씬 크다고 봤다. 이들은 이란의 탄도미사일 생산 능력이 “사실상 중단된 것으로 보인다”고 했다.

미사일 발사 능력도 크게 약화했다는 분석이 나온다. 전문가들은 30여개로 추정되는 이란 탄도미사일 발사 시설 중 최소 29곳의 시설이 공습을 받은 것으로 추정했다. 페르시아만 연안에 있는 코르구 미사일 기지는 두 차례 이상 미·이스라엘의 공습을 받아 15개가 넘는 시설이 파괴된 것으로 파악됐다. 서부 이맘 알리 미사일 기지는 지상 구조물 9개가 파손되고 지하 무기고로 통하는 터널 입구 최소 2개가 파괴된 것으로 나타났다.

군사정보기업 제인스의 숀 오코너 영상 분석가는 “이란이 미사일 전력을 재건하지 못할 경우 중동에서 가장 중요한 방어 전략 중 하나를 잃게 되는 것”이라고 평가했다.

그러나 전문가들은 이번 공격이 이란의 미사일 생산 능력을 일시적으로 약화하는 데 그칠 것으로 내다봤다. 군사전문매체 제인스디펜스위클리의 중동·아프리카 담당 에디터 제러미 비니는 “이란 기지들을 영구적으로 파괴하는 것은 어려워 보인다”라며 “이론상으로는 무력화할 수 있지만, 이란은 계속 기지를 파고 보수할 것”이라고 말했다. WP는 정확한 규모가 파악되지 않고 있는 이란의 이동식 미사일 발사대 규모도 변수로 남아있다고 전했다.