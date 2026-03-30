생후 19개월 딸 방치해 숨지게 한 친모, 아동학대살해 혐의 구속기소

생후 19개월 된 딸을 제대로 돌보지 않아 숨지게 한 20대 친모가 아동학대살해 혐의로 재판에 넘겨졌다.

인천지검 여성아동범죄조사부는 20대 A씨를 아동학대살해와 아동유기·방임 혐의로 구속기소 했다고 30일 밝혔다.

A씨는 인천의 한 주택에서 생후 19개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B양은 사망 당시 체중이 4.7㎏으로, 19개월 여아 평균 체중인 10.4㎏에 크게 못 미쳤다. 검찰은 영양결핍과 탈수 등을 사망 원인으로 봤다.

A씨는 지난 2월 28일부터 지난 4일까지 닷새 동안 피해 아동을 집에 혼자 둔 채 놀이공원 등에 다녀온 것으로 조사됐다. 이 기간 피해 아동이 혼자 있던 시간은 120시간 중 92시간이었다.

검찰은 A씨가 자신의 첫째 아이(6)도 비위생적인 주거 환경에 방치한 것으로 보고 아동유기·방임 혐의도 적용했다.

A씨는 애초 아동학대치사 혐의로 송치됐으나 검찰은 홈캠 영상과 금융거래 내역 등을 보완 수사한 뒤 아동학대살해 혐의를 적용했다.

검찰 관계자는 “A씨에게 죄질에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고, 첫째 딸에 대한 피해자 지원도 이어갈 예정”이라고 밝혔다.