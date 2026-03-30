창간 80주년 경향신문

생후 19개월 딸 방치해 숨지게 한 친모, 아동학대살해 혐의 구속기소

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

생후 19개월 된 딸을 제대로 돌보지 않아 숨지게 한 20대 친모가 아동학대살해 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 A씨가 자신의 첫째 아이도 비위생적인 주거 환경에 방치한 것으로 보고 아동유기·방임 혐의도 적용했다.

A씨는 애초 아동학대치사 혐의로 송치됐으나 검찰은 홈캠 영상과 금융거래 내역 등을 보완 수사한 뒤 아동학대살해 혐의를 적용했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

생후 19개월 딸 방치해 숨지게 한 친모, 아동학대살해 혐의 구속기소

입력 2026.03.30 19:00

수정 2026.03.30 19:01

펼치기/접기
  • 고귀한 기자

  • 기사를 재생 중이에요

검찰 마크.

검찰 마크.

생후 19개월 된 딸을 제대로 돌보지 않아 숨지게 한 20대 친모가 아동학대살해 혐의로 재판에 넘겨졌다.

인천지검 여성아동범죄조사부는 20대 A씨를 아동학대살해와 아동유기·방임 혐의로 구속기소 했다고 30일 밝혔다.

A씨는 인천의 한 주택에서 생후 19개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B양은 사망 당시 체중이 4.7㎏으로, 19개월 여아 평균 체중인 10.4㎏에 크게 못 미쳤다. 검찰은 영양결핍과 탈수 등을 사망 원인으로 봤다.

A씨는 지난 2월 28일부터 지난 4일까지 닷새 동안 피해 아동을 집에 혼자 둔 채 놀이공원 등에 다녀온 것으로 조사됐다. 이 기간 피해 아동이 혼자 있던 시간은 120시간 중 92시간이었다.

검찰은 A씨가 자신의 첫째 아이(6)도 비위생적인 주거 환경에 방치한 것으로 보고 아동유기·방임 혐의도 적용했다.

A씨는 애초 아동학대치사 혐의로 송치됐으나 검찰은 홈캠 영상과 금융거래 내역 등을 보완 수사한 뒤 아동학대살해 혐의를 적용했다.

검찰 관계자는 “A씨에게 죄질에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고, 첫째 딸에 대한 피해자 지원도 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글