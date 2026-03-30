더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 12년 만에 다시 대구시장 선거 출사표를 던졌다. 김 전 총리는 30일 대구시장 출마 기자회견에서 “한 당의 독식으로 대구 정치가 점점 더 나빠지고 있다”며 “지역주의 극복과 균형발전, 그것이 저의 마지막 소명”이라고 밝혔다. 특히 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 국민의힘을 버려야 진짜 보수가 살아난다”며 국민의힘의 지역독점 폐해를 정면으로 겨냥했다.

총리 출신의 민주당 거물 정치인이 보수의 심장부에서 ‘보수 혁신’을 기치로 내걸고 출마하는 이례적 상황은 제 역할을 못하는 보수 정당의 참담한 현실을 방증한다. 최근 여론 추이는 국민의힘에 대한 민심 이반이 임계점을 넘어선 듯 보인다. 정당 지지율에서 민주당에 20%포인트 격차로 밀리고, 핵심 지지기반인 70대 이상에서도 무당층이 30%대로 늘어난 여론조사 결과는 국민의힘을 더 이상 대안으로 여기지 않고 있음을 보여준다. 내란을 반성하기는커녕 ‘눈속임 절윤’으로 기득권 수호에 몰두한 자업자득이라고 해도 지나치지 않다.

지방선거를 앞두고 국민의힘에서 벌어지고 있는 자중지란은 막장 드라마를 방불케 한다. 이정현 공천관리위원장의 사퇴 번복과 오세훈 서울시장의 출마 보이콧 소동은 공당의 공천 시스템이 붕괴됐음을 드러낸다. 대구시장 후보 경선에서도 지지율 상위권 후보들을 배제해 부당 공천 논란을 자초했다. ‘막대기만 꽂아도 당선’이라는 오만에 빠져 지역 민심을 얼마나 우습게 여기는지를 적나라하게 드러낸 셈이다.

김 전 총리 등판은 대구를 ‘텃밭’ 취급하며 지역독점 정치를 행사해온 국민의힘에 대한 심판 의미를 띤다. 국민의힘 후보들과의 가상 대결에서 김 전 총리가 모두 앞선 것으로 나타난 지역언론 여론조사 결과는 시사하는 바가 크다. 대구가 더 이상 국민의힘 전유물이 아니며, 공천권 횡포와 지역 낙후의 악순환을 끊겠다는 여론이 ‘김부겸 현상’으로 분출된 것이다.

특정 정당이 지역을 볼모로 독식하는 구조에선 정치적 경쟁도, 지역 발전도 기대하기 어렵다. 이는 영남뿐 아니라 호남에도 해당된다. 김 전 총리 도전이 일회성 이벤트가 아니라 낡은 지역주의의 벽을 허물고 소멸위기의 지역을 살리는 기폭제가 되길 바란다. 국민의힘도 오만과 독선을 멈추지 않는다면 이번 지방선거가 퇴출 무대가 될 것임을 깨달아야 한다.