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“투자사기 신고하자 현관에 인분 투척”…인천서도 보복 대행 범죄

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본문 요약

투자 사기 피해 신고를 했다는 이유로 현관문 앞에 인분을 뿌리는 등 보복 범행을 한 20대 남성이 경찰에 입건됐다.

경찰 관계자는 "조만간 A씨를 소환, 조사할 것"이라며 "현재는 특수재물손괴 혐의를 적용했지만, 조사 과정에서 혐의가 바뀔 수도 있다"고 말했다.

경찰은 A씨 등의 범행이 최근 전국적으로 잇따른 이른바 '보복 대행'과 같은 유형인 것으로 보고 있다.

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“투자사기 신고하자 현관에 인분 투척”…인천서도 보복 대행 범죄

입력 2026.03.30 19:23

수정 2026.03.30 19:25

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰, 특수재물손괴 혐의 20대 1명 입건

경찰 마크

경찰 마크

투자 사기 피해 신고를 했다는 이유로 현관문 앞에 인분을 뿌리는 등 보복 범행을 한 20대 남성이 경찰에 입건됐다.

인천 서부경찰서는 20대 남성 A씨를 특수재물손괴 혐의로 입건, 조만간 소환 조사할 예정이라고 30일 밝혔다. 경찰은 또 신원이 확인되지 않은 용의자 1명의 신원을 파악하고 있다.

A씨는 지난 1월 16일 오전 1시 30분쯤 서구 청라동 한 오피스텔 현관문 앞에 인분을 포함한 오물을 뿌린 혐의를 받고 있다.

피해를 본 오피스텔은 인분뿐만 아니라 현관문과 도어락에 붉은색 스프레이가 뿌려졌고, 본드 칠도 돼 있었다. 또한 신고자인 B씨를 비방하는 전단까지 살포한 것으로 파악됐다.

신고자인 B씨는 경찰 조사에서 “투자 리딩방 사기를 당해 경찰 신고를 하면서 은행에 피해금 5000만원 지급 정지 신청을 했는데 보복 범행을 당한 것 같다”는 취지로 진술했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨를 피의자로 입건했다.

경찰 관계자는 “조만간 A씨를 소환, 조사할 것”이라며 “현재는 특수재물손괴 혐의를 적용했지만, 조사 과정에서 혐의가 바뀔 수도 있다”고 말했다.

경찰은 A씨 등의 범행이 최근 전국적으로 잇따른 이른바 ‘보복 대행’과 같은 유형인 것으로 보고 있다. 최근 서울남부지법은 전국 각지에서 보복 대행 범죄를 저지른 일당의 총책인 30대 남성을 구속하기도 했다.

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