“너무 아파 눈물 나” 부천 유치원교사 사망 전 메시지···아버지 “현실 너무나 가혹”

전교조, 기자회견 열고 고인 메시지 공개 “병가 승인 의무화·대체 인력 체계 구축을”

40도에 가까운 고열에 시달리면서 일을 하다 숨진 경기 부천의 20대 유치원 교사가 의식불명에 빠지기 전 지인들에게 고통을 호소하는 메시지를 보냈던 것으로 확인됐다. 메시지에는 통증을 참고 출근해 아이들을 돌보고, 조퇴도 자유롭게 하지 못한 정황이 담겼다.

전국교직원노동조합(전교조)가 30일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 공개한 고인의 카카오톡 메시지를 보면 고인은 너무 아파서 눈물 나. 집 가려고” “컨디션 너무 안 좋아. 오늘이 출근 중 가장 안 좋아” 등의 내용을 보냈다.

전교조 조사 결과, 고인은 지난 1월 19~24일까지 발표회 리허설 준비를 위해 고강도의 육체노동을 이어간 것으로 파악됐다. 퇴근 뒤에도 늦은 밤까지 재택근무를 했다고 유족은 전했다. 신입생 오리엔테이션 준비까지 맡게 되면서 토요일인 24일에도 출근했고, 고열을 동반한 독감 증세가 시작됐다.

25일 하루를 쉬고 26일 정상 출근한 그는 퇴근 후 병원을 찾았으나 진료 시간이 끝나 치료받지 못했다.다음 날 저녁에야 병원에 간 그는 B형 독감 확진 판정을 받았다. 당시 체온은 38.3도까지 올랐다. 고인은 원장에게 “몸 관리 좀 더 신경 썼어야 했는데 죄송하다. 내일 마스크 쓰고 출근하겠다”는 메시지를 보냈고, 원장은 “네ㅠㅠ”라고만 답했다.

이튿날 출근을 위해 집을 나서는 고인을 부모가 말렸지만, 고인은 “(유치원에서) 나오지 말라고 안 하는데 어떻게 출근을 안 하겠느냐”고 말했다.

29일 38.6도의 고열을 견딘 채 일한 고인은 30일에는 체온이 39.8도까지 치솟아 낮 12시 30분쯤 조퇴 의사를 밝혔다. 인수인계를 이유로 오후 2시가 다 돼서야 조퇴한 뒤 병원을 찾았다. 고인은 다음 날 새벽 응급실로 이송됐고, 의식불명에 빠져 2주간 중환자실에서 치료받았으나 지난달 14일 결국 숨졌다.

고인의 아버지는 “딸은 40도에 육박하는 열이 나고 목에서 피가 나는 지경에 이르러서야 조퇴를 할 수 있었다”며 “병가도 제대로 내지 못하는 유치원 교사들의 현실은 너무나 가혹하다”고 말했다. 질병관리청과 교육부의 시설별 인플루엔자 관리 지침에 따르면 감염병을 앓거나 감염된 것으로 의심되는 학생 또는 교직원에 대해 등교를 중지시킬 수 있지만, 의무가 아닌 권고 사항이다.

박영환 전교조 위원장은 “‘아파도 교실에서 아파라, 죽어도 교실에서 죽어라, 선생님의 건강도 실력’이라는 관리자들의 낡은 인식과 아픈 교사를 대체할 수 없어 내가 아프면 다른 사람이 피해를 보는 낡은 시스템이 초임 교사를 죽음으로 내몰았다”고 비판했다.

전교조는 “법정 감염병 발병 시 교사의 병가 사용 승인을 의무화하고 실효성 있는 대체 인력 체계를 구축해야 한다”면서 “사립유치원의 공적 책무성을 강화하고 죽음을 조작한 관련자를 엄중히 처벌하라”고 정부에 촉구했다.