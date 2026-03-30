‘보복 대행’ 범죄 기승···의왕 아파트서 ‘인분·래커칠 테러’ 벌인 30대 구속

돈을 받고 남의 집에 테러를 가하는 이른바 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 30대가 구속됐다.

수원지법 안양지원은 30일 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 등 혐의를 받는 30대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 후 “증거 인멸 우려 등이 있다”며 구속영장을 발부했다.

사건을 수사한 경기 의왕경찰서는 범행에 가담한 공범 2명에 대해서도 구속영장을 신청했으나, 1명은 검찰 단계에서 불청구됐다. 또 영장 심사를 받은 나머지 공범 B씨에 대해 법원은 “증거 인멸이나 도주 우려가 있다고 보기 어렵다”며 영장을 기각했다.

이들은 지난 25일 오전 1시22분쯤 의왕시 내손동 아파트 4층에서 피해자의 집 현관문에 인분을 뿌리고, 래커칠한 혐의를 받고 있다. 또 피해자를 향한 명예훼손성 내용이 담긴 유인물 수십장을 곳곳에 뿌린 혐의도 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지난 28일 인천 송도의 주거지 등에서 A씨 등을 검거했다. A씨는 경찰 조사에서 “돈이 필요한 상황에서 SNS에서 ‘급전이 필요하신 분’이라는 광고를 보고 연락을 했다”며 “이후 텔레그램을 통해 상선의 지시에 따라 범행한 것”이라고 진술했다. 그는 텔레그램을 통해 불상의 상선의 연락을 받아 지인 2명과 함께 범행을 한 것으로 확인됐다.

지난 28일에는 협박, 주거침입 등 혐의로 30대 남성 정모씨가 구속되기도 했다. 정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 해주겠다며 불특정 다수로부터 의뢰받은 후 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 한 혐의다.