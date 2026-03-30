장성 백양사역 증축 현장서 50대 외국인 노동자 추락사

전남 장성군 백양사역 증축 공사 현장에서 추락한 외국인 노동자가 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.

30일 경찰 등 따르면 지난 27일 오전 8시28분쯤 장성군 백양사역 역사 증축 공사 현장에서 승강장 지붕 철거 작업을 하던 50대 외국인 A씨가 채광창을 밟고 아래로 떨어졌다.

이 사고로 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰과 노동당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.