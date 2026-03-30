평택 벽돌공장서 50대 노동자 작업 중 숨져

경기 평택의 한 벽돌 제조 공장에서 50대 노동자가 기계에 깔려 숨졌다.

30일 경찰 등에 따르면 이날 오전 7시27분쯤 평택시 팽성읍 한 벽돌 제조 공장에서 50대 A씨가 작업 중 기계에 깔렸다.

크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.