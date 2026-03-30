우들런드, 뇌종양도 못 막은 인간승리 “나처럼 포기 말고 싸워요”

텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈…2019년 우승 뒤 7년 만에 ‘PGA 5승’

게리 우들런드(42·미국·사진)가 뇌종양 수술 뒤 후유증을 딛고 7년 만에 미국프로골프(PGA) 투어 우승컵을 들었다. 우들런드는 30일 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70)에서 열린 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈(총상금 990만달러) 최종 라운드에서 버디 4개, 보기 1개로 3언더파 67타를 쳤다.



최종 합계 21언더파 259타로 이 대회 최소타 기록을 세운 우들런드는 2위 니콜라이 호이고르(덴마크)를 5타 차로 따돌리고 우승했다.



우들런드가 우승한 것은 2019년 6월 US오픈 이후 처음이다. PGA 통산 5승을 달성한 우들런드는 우승 상금 178만2000달러(약 26억8000만원)를 받았다.



PGA 투어에서 2011년 처음 우승한 우들런드는 2019년 메이저 대회인 US오픈까지 제패하며 투어 정상급 선수로 자리매김했다. 그러나 30대 후반이었던 2023년 뇌종양을 진단받았다. 9월 수술받은 뒤 2024년 복귀했으나 그해 26개 대회에서 11번 컷 탈락하고 ‘톱10’에는 한 번밖에 들지 못했다.



우들런드는 이달 초 “수술로 종양을 완전히 없애지는 못했으며 수술 후 불안감과 경계심 등으로 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받았다”고 밝혔다. 대회 도중 갑자기 울음이 터지거나 화장실에 숨는 일도 있었다고 털어놨다.



이런 상황에서도 지난해 휴스턴 오픈에서 준우승을 차지해 재기 가능성을 보인 그는 같은 대회에서 마침내 정상에 오르며 ‘인간승리’를 완성했다.



우들런드는 마지막 18번홀에서 1.5m 파 퍼트를 성공시켜 우승을 확정한 뒤 눈시울이 붉어진 채 캐디, 아내와 차례로 포옹하며 감격을 드러냈다. 여전히 후유증과 싸우는 우들런드는 “오늘은 좋은 하루였다. 하지만 내 앞에는 큰 싸움이 남아 있다. 나는 계속 나아갈 것”이라며 “힘든 일을 겪고 있는 사람이 있다면, 나를 보고 포기하지 말고 계속 싸워나가기 바란다”고 말했다.



우들런드는 이번 우승으로 4월 마스터스 출전 자격을 획득했다. 139위였던 세계랭킹도 51위로 뛰어올랐다.

