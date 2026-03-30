창간 80주년 경향신문

[이대근 칼럼]수학적 살인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[이대근 칼럼]수학적 살인

입력 2026.03.30 20:10

  • 우석대 석좌교수

  • 기사를 재생 중이에요

인간은 불완전한 존재다. 전장의 인간은 말할 것도 없다. 전쟁사가 사무엘 마셜이 면담 조사한 결과에 따르면, 제2차 세계대전 때 병사의 75~80%가 조준 사격을 하지 않았다. 양차 세계대전에 참전했던 그는 자신의 경험을 이렇게 털어놨다. “안전지대로 들어섰을 때 부대 전체를 감싸듯이 안도감이 밀려왔다. 내가 안전해져서가 아니라, 누군가의 생명을 앗아가지 않아도 된다는 사실에 행복감을 느꼈기 때문이다.”

데이브 그로스먼도 <살인의 심리학>에서 전쟁 때 군인들이 자신의 안전이 위협받는 것보다 상대를 자기 손으로 죽일까봐 더 걱정했다고 했다. 인간은 살인에 심리적 저항을 느끼는 존재다. 동시에 동종살해를 하는 존재이기도 하다. 영화 <플래툰>에는 살상을 두려워하다 살인에 익숙해지는 테일러, 시종 절제력을 보이는 그로딘, 무차별 살상하는 반스 간의 갈등이 펼쳐진다. 우리 안에는 테일러, 그로딘, 반스가 모두 있다.

어느 때는 살의가 너무 없고, 어느 때는 너무 넘치는, 이 오작동하는 인간을 통제하면서 훈련대로 전쟁을 수행하는 것은 전쟁의 오랜 과제였다. 그런데 해결책이 나왔다. 인간 통제 없이 스스로 표적을 정해 정밀 타격하는 인공지능(AI) 기반 자율살상무기, 일명 ‘킬러로봇’이다.

무엇보다 자율살상무기는 아군 피해를 최소화한다. 인간 병사처럼 포로 사살·민간인 학살·강간·약탈을 하지 않는는. 공포·복수심에 사로잡혀 무분별 살상도 하지 않는다.

로봇공학자 로널드 아킨 말대로 킬러로봇은 인간 병사보다 더 윤리적으로 전쟁을 할 수 있다. 무차별적 피해를 유발하는 생화학무기·집속탄·지뢰와 같은 비인도적 무기에 비하면 자율살상무기가 윤리적인 것은 분명하다. 마침 최근 몇년간 자율살상무기가 이끄는 군사작전과 전쟁이 여기저기서 펼쳐졌다. 그런 전쟁이 정말 윤리적일지 우리는 검증해 볼 수 있다.

2020년 리비아 내전 때였다. 튀르키예산 ‘카구2’ 드론이 통신망이 끊긴 상태에서 미리 설정된 알고리즘에 따라 자율적으로 비행하며 퇴각하는 군인을 적으로 판단하고 타격했다. 인간 판단 없이 스스로 살상 결정을 내리는 세계 최초의 킬러로봇이 등장한 것이다. ‘카구2’는 엄폐물 뒤로 숨거나 지형지물을 이용해 달아나는, 전투 의지 없는 병사를 기어코 찾아내 죽였다.

인류 역사상 최초로 기계가 살인면허권을 행사한 이 사건을 계기로 유엔은 ‘특정재래식무기금지협약(CCW)’ 틀 내에서 인간 개입 없는 자율살상무기의 제한을 추진했다. 하지만, 미국·러시아의 거부로 진척되지 않았고, 그러는 사이 AI 기술 발전 속도만큼 자율살상 기술도 빠른 속도로 발전했다. 가자지구와 이란은 세계 자율살상무기의 실험장이자 경연장이 되었다.

이스라엘은 자율살상의 선두에 있다. AI 표적 식별 시스템 ‘라벤더’는 살생부 자동생성 기계다. 가자 시민 230만명의 데이터를 분석해 하마스 대원을 3만7000명으로 판단, 이들을 타격 대상으로 설정했다. 오류율은 10%. 3700명이 이유 없이 죽음을 맞이하도록 프로그래밍됐다는 뜻이다.

타격에 따른 부수적 피해, 즉 민간인 사망 예상치는 점차 높아졌다. 대원 1명 타격에는 20명, 고위급 1명 타격에는 100명의 희생이 허용됐다. 허용 수치를 늘릴수록 대원 제거 확률은 높아진다. ‘아빠 어디 있어(Where’s Daddy)’라는, 그로테스크한 이름의 AI 위치추적 시스템은 표적이 집에 갔을 때를 감지해 공격 가능 시점을 알려준다. 군사시설에 있을 때보다 공격하기 쉽고 성공 확률도 높아지기 때문이다. 여기서 성공이란, 한 사람 제거 때 그의 아내와 아이, 이웃이 한 번에 몰살되는 것을 의미한다. 이런 수학적 살인이, 자율살상무기가 자랑하는 효율성이다.

자율살상무기가 전체 희생자를 줄인다는 사실이 항상 윤리성을 담보하지는 않는다. 5명을 살리기 위해 무고한 한 사람을 희생시키는 것은 수학적으로 합리적이다. 하지만, 우리는 그 죽음이 정당화될 수 있다고 보지 않는다. 이런 상황에서 자율살상무기가 내놓는 해법은 무고한 사람을 통계 오차 범위 내의 숫자로 처리하는 것이다. 문제 해결이 아니라, 문제 제거다.

기계에 생명은 0과 1의 데이터일 뿐이며, 살인은 픽셀 하나를 지우는 일에 불과하다. 인간 병사는 고통, 두려움, 도덕적 갈등 속에서 적을 죽인다. 토마호크는 어떤 분노도 연민도 없이 아이 170여명을 향해 날아갔다.

이대근 우석대 석좌교수

이대근 우석대 석좌교수

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글