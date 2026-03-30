식목일이 코앞에 다가왔다. 여느 해 같으면 시민단체 활동에 참여해서 묘목 심는 법을 지도하거나 꽃구경에 들떠 있을 텐데 올해는 그럴 엄두가 나지 않는다. 왜냐면 일 년 전에 발생한 산불 피해 지역을 다녀왔기 때문이다. 규모는 상상을 넘어섰다. 끝없이 이어지던 검게 그을린 산과 산, 그리고 마을의 풍경을 떠올리면 이번 식목일을 어떻게 보내야 할지 그저 먹먹하기만 하다.



산불이 커진 이유는 봄 가뭄이 심해서, 바람이 세서, 소나무가 많아서 등 다양하다. 그중에서도 기후변화에 따른 이상고온 현상인 가뭄과 강풍은 인간의 능력으로 통제할 수 있는 수준을 넘어서고 있다. 언제든 대형 산불이 발생해도 이상하지 않은 세상에 우리가 살고 있다는 뜻이다. 산불로 인한 피해는 산림에만 그치지 않는다. 주택과 과수원, 가축과 야생동물, 그리고 사람까지 모두 피해를 입는다. 현실적인 해법 가운데 하나인 불에 잘 타지 않는 내화수림대 조성으로 마을의 피해를 줄일 수 있다. 이에 적합한 나무로는 굴참나무와 신갈나무 등이 검증돼 있다. 이들 수종은 잎과 가지에 수분이 많고 휘발성 물질이 적어 쉽게 타오르지 않아 땅에서 시작된 불이 나무 꼭대기로 번져 확산되는 위험을 낮춰준다.



내화수림이 후손에게 물려줄 안전한 숲이라고 알려져 있지만 실제 조성된 곳은 많지 않다. 대량으로 도토리 줍기가 쉽지 않고 묘목을 심더라도 불탄 산에서 생존 확률이 낮기 때문이다. 이를 해결하기 위해서는 도토리를 직접 심어야 한다. 복구에 사용되는 도토리는 특히 굴참나무나 신갈나무가 필요한데 굴참나무는 대규모 군락이 많지 않아 수집에 어려움이 있고, 더욱이 이들 수종을 구분할 수 있는 전문성도 요구된다. 다행히 우리나라에는 숲해설가, 산림치유지도사, 나무의사, 수목치료기술자 등 생태교육을 받은 전문 인력이 많다. 이들이 앞장서서 안내하고 많은 시민이 참여한다면 충분히 가능하다.



우리는 외환위기 당시 장롱 깊숙이 넣어둔 금붙이를 꺼내 경제를 지켜냈고, 2007년 태안 기름유출 사고 때도 123만명에 이르는 자원봉사자들이 겨울 바닷바람 속에서 기름을 닦아내며 생태 회복을 이끌어냈다. 이러한 성숙한 시민의식은 재난 극복의 모범으로 평가받아 유네스코 세계기록유산으로 등재되기도 했다. 불은 순식간에 삶의 터전을 앗아가지만 시민의 참여로 다시 도토리를 심는다면, 그 도토리는 단순한 씨앗을 넘어 인류의 보편적 가치를 실현하는 ‘내일의 희망’이 될 수도 있다.



산불 피해는 대물림된다. 피해 지역 주민의 말을 들어보면 순찰하듯 주기적으로 태운다고 한다. 대물림을 끊으려면 내화수림대 조성을 의무화하고 이를 구현하기 위한 시민운동이 필요하다. 시민운동이 정착하기 위해서는 이들을 격려하고 제도적 뒷받침을 해주어야 한다. 산불이 지나간 곳은 원인이 제거되지 않는 한 또다시 피해를 입게 마련이다. 빠를수록 좋다. 악순환의 고리를 끊으려면.