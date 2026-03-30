손에 잡힐 듯하여 잡아보지만, 잡힐 듯 잡히지 않고 손가락 사이로 사라져버립니다. 눈에 띄어 걸어가보지만, 가까이 가서 잡으려 하면 언제나 도망가버립니다. 손안에 들어왔는데, 눈에 보이는데, 가까이 있는데, 이상하게 잡히지 않습니다. 있는 거 같은데 보이지 않고, 잡힐 것 같은데 잡히지 않습니다. 언제나 뜬구름 잡듯이 이리저리 뛰어다녀 보지만, 아직까지 내가 잡은 것은 아무것도 없습니다. 이제는 보여줄 때도 되었는데, 아직까지 나는 보여줄 것이 없습니다.

