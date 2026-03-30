‘2800억 탈루’ 다주택 임대업자들 세무조사

국세청, 강남 3구·한강벨트·수도권 일대 ‘3141채 소유’ 15곳 대상 수입 누락·위장 거래 등 의혹…이 대통령 강조 ‘다주택 규제’ 일환

서울 강남구 개포동, 송파구 잠실동 등에 아파트 19채를 보유한 주택임대업자 A씨는 탈세 혐의로 세무조사를 받게 됐다. A씨는 주택임대업 법인을 세워 가족들의 해외여행비, 명품 구입비 등 수억원을 회삿돈으로 처리했다. 아파트 임대로 받은 전세금을 다른 사람에게 빌려주고 관련 이자소득 8억원을 신고하지 않았고, 아파트 인테리어 공사비 수억원을 중복 신고하며 탈세했다.



국세청은 30일 A씨를 포함해 서울 강남 3구(강남·서초·송파)와 한강벨트(마포·용산·성동·강동·광진·동작구) 일대 다주택 임대업자 15개를 상대로 세무조사에 착수했다고 밝혔다. 이들의 전체 탈루 혐의 금액은 약 2800억원이다.



강남 3구와 한강벨트를 포함해 서울에 아파트를 5채 이상 보유한 다주택 임대업자 7개가 조사 대상에 올랐다. 전국에 아파트 100채 이상을 보유한 기업형 주택임대업자 5개, 허위 광고를 통한 아파트 임대·고가 분양업체 3개 등도 조사를 받게 됐다.



국세청이 대대적인 다주택자 탈세 단속에 나선 것은 이재명 대통령의 부동산시장 안정을 위한 고가 다주택자 규제 강화 메시지에 이은 조치로 해석된다.



수도권에 아파트 200여채를 보유한 B씨는 주택 40여채에 대한 임대수입 8억원 신고를 누락했다. 임대아파트 인테리어 공사비 20억원을 주택임대와 관련없는 다른 사업장의 공사비로 위장 신고해 세금을 덜 냈다. 보유 아파트를 회사 직원들에게 팔고도 제3자와 거래한 것처럼 위장해 시세보다 저가로 계약하고 양도차익 10억원을 과소 신고했다.



아파트 764채를 소유한 건설업체 C법인은 할인 분양을 내세워 입주자를 모집했지만, 실제 할인을 하지 않고 고가 분양한 것으로 나타났다.



조사 대상 15개 업체가 소유한 전체 아파트는 3141채, 공시가격은 9558억원이다. 이 중 강남 3구와 한강벨트 내 아파트는 324채, 공시가격은 1595억원이다. 최다 아파트 보유는 개인 사업자가 247채, 법인이 764채였다.



안덕수 국세청 조사국장은 “다주택 임대업자가 여러 가지 세제 혜택을 누리면서도 그에 따른 정당한 세금을 납부하지 않는 사항을 확인해 세무조사를 추진했다”고 설명했다.

