종량제 봉투 부족 땐 일반 봉투도 된다

정부, ‘사재기’ 시민 불안 달래기

정부는 쓰레기 종량제 봉투가 부족할 경우 일반 봉투에 쓰레기를 담아 버리도록 허용하겠다고 밝혔다. 종량제 봉투 공급이 중단되는 일은 없을 것이란 발표에도 ‘사재기’가 잦아들지 않자 불안심리 차단에 나선 것이다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 30일 페이스북에 올린 글에서 “최악의 상황이 오면 일반 봉투 사용 허용 등 만반의 대책을 세웠다. 집에 쓰레기를 쌓아둘 일은 절대 없다”고 밝혔다. 김 장관은 “종량제 봉투 가격 인상도 없을 것”이라면서 “봉투 가격은 지방자치단체 조례로 정해 공장에서 임의로 올릴 수 없다”고 했다.



중동 사태 영향으로 종량제 봉투의 원료가 되는 나프타 수급이 불안정해지면서, 재고 부족을 우려해 봉투를 사재기하는 사람이 많다. 그러나 기후부 조사 결과 228개 기초지자체 가운데 54%가 6개월치를 보유한 것으로 나타났다.



종량제 봉투 18억여장을 만들 수 있는 재생원료(PE)도 재활용 업체들이 보유한 것으로 파악됐다. 김 장관은 “지방정부의 절반 이상이 이미 6개월치 이상의 물량을 확보하고 있다”면서 “원료 역시 재생원료 사용 여력이 충분해 1년 이상 공급에는 아무런 문제가 없다”고 밝혔다.

